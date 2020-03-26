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IKEA超夯「甜心冰淇淋」回歸！愛心鬆餅＋霜淇淋超欠吃，期間限定15元衝啦

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
IKEA超夯的「甜心冰淇淋」回歸了！圖／IG網友oishi_nn授權
IKEA超夯的「甜心冰淇淋」回歸了！圖／IG網友oishi_nn授權

冰品控出發了！IKEA去年強勢推出「甜心冰淇淋」以鬆餅搭配冰淇淋的甜蜜組合吸引不少消費者嘗鮮，這款人氣冰品近期悄悄回歸了，還加碼推出限時優惠，即日起至3月31日特價只要15元，這個週末就約伴來去IKEA逛逛，順便吃冰度過愜意的下午片刻。

圖／IG網友oishi_nn授權
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IKEA日前才推出充滿粉紅泡泡的草莓霜淇淋，酸酸甜甜的草莓霜淇淋配上酥脆甜筒，一支只要銅板價20元讓人忍不住流口水。這回強勢回歸去年賣翻天的「甜心冰淇淋」，以烤箱回溫過又帶有酥脆口感的微鹹鬆餅，搭配IKEA經典香草冰淇淋，頂部還淋上越橘果醬增添風味，多層次的口感順口又甜心，難怪去年上架就賣翻，今年春季再次回歸，吃貨族一定要把握機會！

甜心冰淇淋即日起IKEA門市開賣，目前還有推優惠活動，即日起至3月31日只要銅板價15元，比草莓霜淇淋一支20元還要便宜，3月底如果有路過IKEA的大家，不妨買來嘗鮮看看，感受一下春季來臨的甜蜜氛圍。

IKEA「甜心冰淇淋」販售資訊

售價：即日起至3月31日特價15元（原價30元）

圖／IG網友oishi_nn授權
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