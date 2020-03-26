IKEA超夯「甜心冰淇淋」回歸！愛心鬆餅＋霜淇淋超欠吃，期間限定15元衝啦
冰品控出發了！IKEA去年強勢推出「甜心冰淇淋」以鬆餅搭配冰淇淋的甜蜜組合吸引不少消費者嘗鮮，這款人氣冰品近期悄悄回歸了，還加碼推出限時優惠，即日起至3月31日特價只要15元，這個週末就約伴來去IKEA逛逛，順便吃冰度過愜意的下午片刻。
IKEA日前才推出充滿粉紅泡泡的草莓霜淇淋，酸酸甜甜的草莓霜淇淋配上酥脆甜筒，一支只要銅板價20元讓人忍不住流口水。這回強勢回歸去年賣翻天的「甜心冰淇淋」，以烤箱回溫過又帶有酥脆口感的微鹹鬆餅，搭配IKEA經典香草冰淇淋，頂部還淋上越橘果醬增添風味，多層次的口感順口又甜心，難怪去年上架就賣翻，今年春季再次回歸，吃貨族一定要把握機會！
甜心冰淇淋即日起IKEA門市開賣，目前還有推優惠活動，即日起至3月31日只要銅板價15元，比草莓霜淇淋一支20元還要便宜，3月底如果有路過IKEA的大家，不妨買來嘗鮮看看，感受一下春季來臨的甜蜜氛圍。
IKEA「甜心冰淇淋」販售資訊
售價：即日起至3月31日特價15元（原價30元）
延伸閱讀：
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言