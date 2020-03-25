飲料控快衝7-11！「愛之味牛奶花生」化身超商飲料 加碼初鹿紅豆歐蕾太欠喝

飲料控又有超商新品可以品嘗啦！全台7-11門市即日起將獨家販售2款新品，不論是台灣本土經典古早味「愛之味牛奶花生」，還是初鹿牧場新推「紅豆歐蕾」口味，都超適合嘗鮮一波！

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原版包裝「愛之味牛奶花生」，滿滿的花生量是許多人的心頭好。這次首次聯手7-11，將傳統滋味改造成盒裝飲料，包裝設計更是直接照搬罐裝風格，趣味性十足且非常吸睛！

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而變身超商飲料的愛之味「牛奶花生」，經過網友們親自嘗試，都認為相較原款花生味較淡，有不少人敲碗期待吃到花生顆粒。但這款主打減糖30%，味道不會甜膩，非常適合不喜歡太甜的人。新品售價35元，目前兩盒限時特價58元，仍是值得試試的新滋味喔！

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另一款「初鹿牧場紅豆歐蕾」，嚴選萬丹紅豆、主打超過50%的乳含量，透過初鹿煉乳與紅豆的結合，調配出紅豆控必嘗的濃郁風味！若微波加熱，紅豆沙口感更加顯著，而紅色的標誌及粉嫩的外觀，讓人一眼就能看出新款式，截至4/21前，都能以嘗鮮價35元入手，千萬別錯過啦！

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