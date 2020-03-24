史努比手搖杯太燒啦！「SNOOPY X 1011·Sip Tea」新推限定3D太空杯 加碼買1送1快搶購

史努比控走起！手搖品牌「1011·Sip Tea」 與Snoopy合作，將於3/25全新推出限定3D太空杯，超可愛的史努比藏在杯身內，露出頭萌萌地看著你，根本就是欠收藏！

史努比為美國NASA的吉祥物。圖／1011‧SIPTEA提供

1011位於捷運中山站的「誠品生活南西店」，飲品主打嚴選有機新鮮食材，曾獨家首創「奇異果白木耳」健康手搖。去年正式和Snoopy聯名，1月份才推出全球限量「史努比登月50週年慶聯名款杯提」，掀起搶購熱潮。

這次帶著大升級的3D聯名款強勢出擊，藍色外身印滿史努比造型，杯蓋上還有可愛的大頭，拿著太空史努比上街，走路都有風！

圖／1011‧SIPTEA提供 圖／1011‧SIPTEA提供

除了新版3D立體杯，這次活動也同步推出棒球帽、聯名款公仔等一系列周邊商品，還釋出超值的史努比聯名套組，包含飲品買一送一券、2張60元飲品券，數量有限，大家快搶購一波，把萌翻天的史努比走回家！

圖／1011‧SIPTEA提供

1011 X 史努比聯名系列活動（3/25上市）

1、史努比聯名款 棒球帽

活動內容：凡點購任一杯50元聯名系列飲品，即可以新台幣299元加價購「聯名款史努比棒球帽」，數量有限，購完為止。

2、史努比聯名款 3D立體杯(新版藍杯)

活動內容：凡點購任一杯50元聯名系列飲品，即可以新台幣299元加價購「聯名款史努比3D 立體杯」，數量有限，購完為止。

3、史努比聯名套組 新台幣168元

活動內容：套組內含商品60元飲品券2張、飲品買一送一券1張、聯名款公仔ㄧ對、PVC 透明提袋1個，享168元的直購價，數量有限，購完為止。

4、史努比聯名套組 新台幣467元

活動內容：套組內含商品60元飲品券2張、飲品買一送一券1張、史努比3D造型杯（藍版）1個、聯名款公仔1對、PVC提袋1個，享467元直購價，數量有限，購完為止。

1011 SIP TEA

地址：台北市中山區南京西路 14 號 1 樓(誠品生活南西)

時間：週日至週四 11:00-21:30；週五、六 11:00-22:00

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