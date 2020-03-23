誰說炸雞只能配啤酒！頂呱呱X美國功夫茶推「烏龍冷泡茶」 祭買一送一優惠

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別只記得韓式風格的炸雞配啤酒啦，炸雞配茶品就是清爽的滋味！台灣炸雞品牌「頂呱呱」及全球連鎖手搖飲店「美國功夫茶Kung Fu Tea」，曾經憑藉「炸雞配珍奶」進軍紐約引起熱潮，這次特別引進當地熱銷新品「功夫烏龍冷泡茶」，為歡慶上市還釋出買一送一活動！

圖／頂呱呱提供

「功夫烏龍冷泡茶」主打選用高品質茶葉，並以獨家技術緊密封口，每天新鮮現泡直送門市，3/25起將在頂呱呱限定門市開賣。此外，截至4/2為止，只要購買烏龍冷泡茶，即可享買一送一優惠，平均一瓶只要40元！

首波活動除了在西門、公館、忠孝復興等21間頂呱呱門市開跑，旗下餐飲品牌也會同步販售買一送一及優惠活動，如魷魚大叔、發起人肉骨茶等指定分店都能喝到全新冷泡茶新品，茶控們別錯過啦！

功夫烏龍冷泡茶 相關資訊

優惠期限：3/25-4/2

販售門市：西門、公館、動物園、萬芳、北新、南昌、永康、中崙、建國、大同、六條通、林森北、忠孝旗艦、忠孝復興、ATT 4 FUN、遠百信義旗艦店、中和環球、板橋新埔、新莊、新莊幸福、板橋環球等頂呱呱門市；東京油組総本店敦南、東京油組総本店華山、魷魚大叔板橋雷雨店、Bobbybox板橋環球店、發起人肉骨茶、美國功夫茶101獨立店。

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