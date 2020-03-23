牛軋糖竟變身奶茶？珍蜜堂推全台獨創「蔥餅牛軋糖奶茶」 加碼三色漸層手搖超好拍

台灣手搖品牌近年各出奇招，透過融入各式組合變身特色飲品，飲料控想得到、想不到的創意，全都能喝得到！去年首度進駐東區的手搖茶飲「珍蜜堂」，本次挑戰最強古早味，獨家推出創意「蔥餅牛軋糖奶茶」，同步加碼夢幻漸層的視覺系冷飲，讓大家既能嘗鮮又能滿足打卡慾望！

圖／珍蜜堂提供

「珍蜜堂」新推兩款期間限定新品，以台灣經典小點心「蔥餅牛軋糖」為概念，打造鹹甜風味的特色奶茶。店家採用健康的紅麴粉及棉花糖，特製出夢幻鹹奶蓋，打造牛軋糖濃郁奶香，最後還會在頂端灑上餅乾碎，讓大家體驗豐富的口感！不僅如此，奶茶控也可以依喜好自由選擇紅茶或烏龍茶的基底，全台獨創的口味也太讓人好奇啦！

圖／珍蜜堂提供

圖／珍蜜堂提供

另一款浪漫吸睛的「春櫻冷釀桂花飲」，以「三窨綠茶」為飲料基茶底，搭配藍色自製桂花凍，最下方採用鹽漬櫻花製造粉色基底。清新香氣再搭配絕美漸層，超適合打卡拍照！

圖／珍蜜堂提供

二款春季飲品即日起皆可在珍蜜堂門市購入，獨家風味截至6/3皆可品嘗，趕快去嘗鮮一波吧！

圖／珍蜜堂提供

珍蜜糖 延吉店

地址：台北市大安區延吉街153-5號

時間：平日12:00-20:00；假日11:30-21:00

售價：蔥餅牛軋糖奶茶70元、春櫻冷釀桂花飲60元（截至6/3）

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