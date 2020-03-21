史上最狂買一送二！「Sharetea歇腳亭」東區新開幕推三大好康 工業風旗艦店成打卡新亮點

具有28年歷史的飲料店始祖「Sharetea歇腳亭」，近期以全新型態回歸台北東區，新分店「Sharetea歇腳亭形象概念店」試營運至今已有一週，特別在正式開幕首兩日釋出三重好康，手搖控們好好把握今明兩天準沒錯！

圖／IGSharetea形象概念店

1.鐵觀音厚奶 買一送一再加醫

為了歡慶開幕，歇腳亭推出超狂買一送二活動，只要在於3/21-3/22期間，在下午13:00至15:00、下午17:00-19:00兩個時段，到大安忠孝店購買「鐵觀音厚奶」，即可免費獲得多一杯！

圖／IGSharetea形象概念店

更重要的是，這個活動還會同步加碼，請相關醫護人員喝一杯。每人限購一組，不僅可以和朋友一起共享優惠，還能與在前線工作、辛苦的醫護人員一同分享這份好康，太有意義啦！

店內準備了愛心小卡，讓民眾可以留下祝福為防疫人員加油打氣。圖／IGSharetea形象概念店

2.喝厚奶，拿厚康

除此，只要購買歇腳亭獨創的厚奶系列，並在現場拍照打卡上傳，即可獲得免費兌換券、買一送一券！全新店面打造成美式工業風，運用木質設計提升質感，店內、店外座位區共享，內部空間也更為寬敞，各個角落都好拍！

圖／IGSharetea形象概念店

圖／IGSharetea形象概念店

3.獨創厚奶新品獨家上市

歇腳亭本次獨家推出「厚奶系列」，讓大家可以嘗鮮「焦糖布蕾奶茶」、「荷纖綠厚奶」、「鐵觀音厚奶」、「泰式厚奶」及「酒釀櫻桃奶茶」5款口味。

圖／IGSharetea形象概念店

歇腳亭主打的厚奶，與奶蓋較為不同，由鮮奶加上鮮奶油調配而成，主打滑順及香氣濃郁。特別的是，店家首次在茶湯加入「天然草本荷葉」成分，獨家調配出全台唯一100%高纖維的手搖飲品，獨特風味超欠喝。而店家也特別提醒，建議大家喝厚奶系列前，記得先搖晃均勻，才能喝到完美比例的味道啦！

圖／IGSharetea形象概念店

這個黃金週末就趁著開幕期間，趕快衝一波歇腳亭新店享受限定好康吧！

Sharetea歇腳亭 大安忠孝店

地址：台北市敦化南路一段187巷32號(捷運忠孝敦化站1號出口)

營業時間：10:00-22:30

開幕優惠活動日期：3/21-3/22

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