手搖店也能吃冰！迷客夏新推「柳丁綠茶冰棒」 加碼柳丁系列+綠茶凍新品超欠吃

飲料控好消息來襲！迷客夏首度推出「柳丁綠茶冰棒」，將店內清爽系熱銷排行榜冠軍「柳丁綠茶」打造成特調冰品，全新口感即日起在全台門市即能購入，配合艷陽好天氣，超適合衝一波嘗鮮！

圖／迷客夏提供

迷客夏期間限定新品「柳丁綠茶冰棒」，以人氣手搖為基底，嚴選台灣柳丁，百分百榨成原汁後融入綠茶，製成風味獨特的冰棒。一口咬下新款滋味，就可體驗柳丁及茶香交織的香甜，還能吃到橙皮，堆疊的味道讓人消暑又解渴！

圖／迷客夏提供

冰棒的盒裝外觀以手繪柳丁為設計，清新俏皮的風格極有成為IG打卡新星的潛力！一支售價新台幣45元，想要嘗鮮的朋友可別錯過啦！

圖／迷客夏提供

不僅如此，迷客夏也預計在4/1加碼推出2款柳丁綠系列飲品！除了有銷售第一的「柳丁綠茶(L)」回歸，還會新推透過自製綠茶凍大升級的「柳顏翡玉」，讓懶得咬珍珠的粉絲可以輕鬆喝到鮮嫩的茶凍，搭配柳丁香氣，完美的結合值得期待！

圖／迷客夏提供

而板橋人也別忘了好好把握專屬福利！於3/20新開幕的迷客夏「板橋車站店」，截至3/23為止獨家推出「買一送一」的優惠，每日早上9點及晚上6點起，開放限量100名額，購買任一飲品，即會贈送迷客夏「珍珠伯爵紅茶拿鐵」兌換券。飲料控們別等啦，今天就可以出發囉！

迷客夏柳丁綠茶系列

「柳丁綠茶冰棒」

販售時間：3/21(六)上市

售價：45元/支

「柳丁綠茶(L)」回歸、「柳顏翡玉」新品

販售時間：4/1(三)上市

售價：未定

延伸閱讀：

．草莓控最後衝刺！迷客夏2款新品「草莓庫莉鮮奶、綠茶」即將開賣 加碼療癒色系櫻花杯

．南港人準備吃爆！「薄多義」首度進駐南港車站 獨家網美系甜點「棉花糖布朗尼」快衝