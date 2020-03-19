爆紅人氣排隊店！ 韓式高質感厚片系「偷吃吐司」 讓人忍不住咬一口

早餐是人一天最重要的一餐吧，有人說不吃早餐會變笨，抱持著這種信念？ＨＡＨＡ早餐吃下去！！

之前在萬華經過偷吃吐司的總店，因為是匆匆經過沒時間停下享用，但那個可愛的被咬一口的ＬＯＧＯ已深植我心？！

最近在台大羅斯福路附近看到他們竟然開過來了啦！！！！就是要來給他試試看呀，週末起了一個大早，怒衝啦，離捷運站步行約分鐘、在台大對面的超方便地理位置，來加分！？

台大公館店以外帶為主，沒有內用得空間，但可以直接散步到前面的台大或是後方的自來水博物館園區，找個位子慢慢享用的！

有將近20種口味的選擇，不斷追求新鮮感的偷吃吐司，比起之前又多了不少口味呢！！

經典火腿起司歐姆蛋＄89

使用無鹽奶油香煎的厚片丹麥吐司，搭配上經典的吐司組合，火腿、起司、蛋，在經典中又有了點小巧思，他們的但幾乎都採用歐姆蛋的製作方式呈現，口感吃起來會更為滑順綿密，跟哪裡人一樣有選擇障礙的你，這一款點下去！！

酪梨鮮蝦起司歐姆蛋＄99

酪梨也真的是跟吐司的經典搭配，隨著飲食越來越健康，越來越多店家也都在使用酪梨入菜，他們令人驚豔的是，酪梨非常新鮮！！油脂都完美的保留，新鮮的滑順感也都還在！！

搭配上新鮮的完整蝦子，齁齁，再加上起司、歐姆蛋，飽足感滿滿！！！

濃純鮮奶茶 $ 40

除了吐司之外，當然也要來一杯什麼，奶茶，有人喜歡奶味重一點，有人喜歡茶味重一點，但他們滿足了大家的需求，就是一半奶一半茶很公平！！喝完的後韻，還有一點點淡淡的蜂蜜香味！！喜歡！！

柚香紅茶 $ 50

這款愛檸檬紅茶的人一定也會喜歡，帶有顆粒的柚子茶加上香醇的蜂蜜香紅茶，超對味的！

秉持一早咬下的酥脆聲響，“滿滿的精神新能量，人們在一生中不斷的追求新鮮感，需要不停滿足慾望，忍不住真的很想要偷吃………吐司（餓）” by 偷吃吐司

only toast 偷吃吐司-公館台大店｜

營業時間：08:00～20:00

地址：羅斯福路三段316巷2號（捷運公館站4號出口步行約5分鐘）

only toast 偷吃吐司-南機場總店 |

營業時間：週一至週五06:00～14:00、週六週日06:00～15:00

電話：02 2337 9399

地址：100台北市中正區中華路二段303巷1號

文章來源：哪裡人，你說呢。Travel with Lin Lin FB：哪裡人，你說呢。

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