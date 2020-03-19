快訊

台股盤中跌點歷史第三大 終場重挫537點收8,681

義大利至暗時刻：單日475死全球最高 軍隊疏運屍體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爆紅人氣排隊店！ 韓式高質感厚片系「偷吃吐司」 讓人忍不住咬一口

哪裡人，你說呢。Travel with Lin Lin / 文、圖／哪裡人，你說呢。

udn走跳美食／哪裡人，你說呢。

早餐是人一天最重要的一餐吧，有人說不吃早餐會變笨，抱持著這種信念？ＨＡＨＡ早餐吃下去！！

之前在萬華經過偷吃吐司的總店，因為是匆匆經過沒時間停下享用，但那個可愛的被咬一口的ＬＯＧＯ已深植我心？！

最近在台大羅斯福路附近看到他們竟然開過來了啦！！！！就是要來給他試試看呀，週末起了一個大早，怒衝啦，離捷運站步行約分鐘、在台大對面的超方便地理位置，來加分！？

台大公館店以外帶為主，沒有內用得空間，但可以直接散步到前面的台大或是後方的自來水博物館園區，找個位子慢慢享用的！

有將近20種口味的選擇，不斷追求新鮮感的偷吃吐司，比起之前又多了不少口味呢！！

經典火腿起司歐姆蛋＄89

使用無鹽奶油香煎的厚片丹麥吐司，搭配上經典的吐司組合，火腿、起司、蛋，在經典中又有了點小巧思，他們的但幾乎都採用歐姆蛋的製作方式呈現，口感吃起來會更為滑順綿密，跟哪裡人一樣有選擇障礙的你，這一款點下去！！

酪梨鮮蝦起司歐姆蛋＄99

酪梨也真的是跟吐司的經典搭配，隨著飲食越來越健康，越來越多店家也都在使用酪梨入菜，他們令人驚豔的是，酪梨非常新鮮！！油脂都完美的保留，新鮮的滑順感也都還在！！

搭配上新鮮的完整蝦子，齁齁，再加上起司、歐姆蛋，飽足感滿滿！！！

濃純鮮奶茶 $ 40

除了吐司之外，當然也要來一杯什麼，奶茶，有人喜歡奶味重一點，有人喜歡茶味重一點，但他們滿足了大家的需求，就是一半奶一半茶很公平！！喝完的後韻，還有一點點淡淡的蜂蜜香味！！喜歡！！

柚香紅茶 $ 50

這款愛檸檬紅茶的人一定也會喜歡，帶有顆粒的柚子茶加上香醇的蜂蜜香紅茶，超對味的！

秉持一早咬下的酥脆聲響，“滿滿的精神新能量，人們在一生中不斷的追求新鮮感，需要不停滿足慾望，忍不住真的很想要偷吃………吐司（餓）” by 偷吃吐司

only toast 偷吃吐司-公館台大店｜

營業時間：08:00～20:00

地址：羅斯福路三段316巷2號（捷運公館站4號出口步行約5分鐘）

only toast 偷吃吐司-南機場總店 |

營業時間：週一至週五06:00～14:00、週六週日06:00～15:00

電話：02 2337 9399

地址：100台北市中正區中華路二段303巷1號

文章來源：哪裡人，你說呢。Travel with Lin Lin FB：哪裡人，你說呢。

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

吐司 早餐 奶茶 大台北美食 捷運美食 公館美食

相關新聞

爆紅人氣排隊店！ 韓式高質感厚片系「偷吃吐司」 讓人忍不住咬一口

udn走跳美食／哪裡人，你說呢。 早餐是人一天最重要的一餐吧，有人說不吃早餐會變笨，抱持著這種信念？ＨＡＨＡ早餐吃下去！！ 之前在萬華經過偷吃吐司的總店，因為是匆匆經過沒時

春陽茶事買一送一！ 新推聯名「飛燕煉乳」系列飲品　1日限定優惠快筆記

春陽茶事堪稱是近一兩年超夯的必喝手搖飲，過去曾與蜷尾家聯名，推出手搖搭配冰棒的限定商品引爆搶喝熱潮，近期更與老字號的「飛燕煉乳」聯手推特色飲品「飛燕鴛鴦奶茶、飛燕花生奶茶」，滿滿的古早味一喝上癮，這回推出買一送一優惠，飲料控快筆記！

2020全新「麥當勞甜心卡」開賣！超狂新增「薯餅」選項，以後早餐也能用

2020 甜心卡登場啦，麥粉準備手刀搶購！麥當勞CP值超高的「甜心卡」2020年版今日起開賣，除了保留去年所有人氣品項，B區優惠新增「薯餅」選項，買Ａ送Ｂ揪人一起吃，CP值高嘗更多！ 兩款全新卡面設

吃冰了！COLD STONE「全品項買一送一」連續16天快衝一波

時序慢慢進入春夏的氛圍，又是吃冰的季節了！人氣冰品COLD STONE推出「全品項買一送一」的超狂優惠，連續16天不間斷，還能品嘗到2月新推出的「白雪美莓」與「紫豔佳人」，冰品控快趁優惠衝一波。 C

春水堂「紅豆餅」新上市！ 芋泥 抹茶＋麻糬必吃　2門市限定快衝

紅豆餅是大朋友小朋友都會喜歡的古早味點心！現在春水堂看中「紅豆餅商機」，除了著名茶飲外，隆重推出「小春日燒」，並特製研發抹茶紅豆珍珠、金沙芋泥麻糬與花生巧克力珍珠等三種口味，濃郁雞蛋香氣的餅皮，搭配口味獨特的內餡，一口咬下馬上爆漿，令不少網友吃得津津有味、讚不絕口，紛紛在網路上推薦！

每口爽吃莓果+巧克力！CoCo「Kit Kat莓果戀人」超狂聯名新品限定登場 特定期間享現折優惠

CoCo近日配合白色情人節，攜手備受喜愛的巧克力品牌KitKat，合作推出限定告白系新品「Kit Kat莓果戀人」，一杯搞定莓果控和巧克力控！ 全新手搖「CoCoX KitKat 莓果戀

螞蟻人出動！好市多邪惡新品「綜合甜甜圈」一次集滿4種口味 網：口感像美式甜甜圈

好市多美式賣場近期才新推「法式莓果可麗餅」，引發搶購熱潮，最近又加碼推出集結4種口味的新品「綜合甜甜圈」，不少會員都發文分享，形容吃起來像多拿滋及Krispy Kreme等味道偏美式的甜甜圈，讓不少甜

老虎堂「芝士奶霜系列」新口味！超濃醇起司奶霜必喝　加碼「買一送一」1日限定

芝士控準備喝起來！黑糖珍奶元老「老虎堂」推出超夯芝士系列新口味，超濃芝士厚奶霜搭配香醇回甘的茶飲，絕對每一口都能感受到醇厚的風味！同時為了慶祝白色情人節，一日限定買一送一衝一波。 老虎堂「老虎芝士奶

忍不住狂嗑的魔性甜點！日式厚鬆餅夯店新推「爆漿珍珠泡芙」 Q彈波霸+脆皮口感太爽啦

曾憑藉口味多元、外觀吸睛的日式厚鬆餅，躍升排隊名店的「王子神谷」，2月底推出2款泡芙新品「草莓菠蘿泡芙」、「波霸菠蘿泡芙」後，再度引爆搶購風潮！ 菠蘿泡芙內被塞入滿滿的卡士達，上層還鋪了

免費幫你加料珍珠！春陽茶事聯名「飛燕鴛鴦奶茶、飛燕花生奶茶」新品將上市 奶茶+煉乳超強古早味

春陽茶事去年曾與蜷尾家聯名限量「抹茶啵棒」，冰棒與手搖的結合引起超高話題性，而今年選擇聯手50年老字號的「飛燕煉乳」，推出特色新品「飛燕鴛鴦奶茶」與「飛燕花生奶茶」，讓大家體驗滿滿的古早味！

夢幻酸甜系飲品！天仁喫茶趣ToGo新推「青檸蘋香烏龍茶、氣泡飲」 限定優惠別錯過

專屬飲料控的好消息！3月各大手搖品牌的春季新款真是數不盡，追求健康天然的天仁喫茶趣ToGo，這次全新推出2款「青檸蘋香烏龍系列」限定飲品，即日起到4/30為止都能嘗鮮酸甜新滋味！ 天仁喫茶趣

24小時都能喝到珍煮丹！首款「黑糖鮮奶茶」獨家變身盒裝飲料 限定超商上市快搶喝

芝麻系列新品才正式上市，手搖飲品牌珍煮丹又釋出好消息，這次將攜手便利商店著名品牌泰山《茶攤一條街》，推出「黑糖鮮奶茶」，讓喜歡黑糖風味的飲料控們，全天候都能買到這款新品！ 以黑糖系列打出知名

熱門新聞

泡麵罐頭之亂 家樂福現購物人潮一車一車搬

2020全新「麥當勞甜心卡」開賣！超狂新增「薯餅」選項，以後早餐也能用

民眾瘋搶民生物資 行政院：衛生紙還有充足能量生產

金葉名氣餅「買2送1」！還有3款「混搭風」新點心

牽絲越長、折扣越多！魷魚大叔推出「起司牽絲大賽」

春陽茶事買一送一！ 新推聯名「飛燕煉乳」系列飲品　1日限定優惠快筆記

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。