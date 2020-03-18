春陽茶事買一送一！ 新推聯名「飛燕煉乳」系列飲品 1日限定優惠快筆記
春陽茶事堪稱是近一兩年超夯的必喝手搖飲，過去曾與蜷尾家聯名，推出手搖搭配冰棒的限定商品引爆搶喝熱潮，近期更與老字號的「飛燕煉乳」聯手推特色飲品「飛燕鴛鴦奶茶、飛燕花生奶茶」，滿滿的古早味一喝上癮，這回推出買一送一優惠，飲料控快筆記！
春陽茶事邁入第二個年頭， 為了回饋消費者的支持與喜愛，於「春分」這一天訂為品牌代表日，並於全球300間門市同步「全品項買一送一」的回饋活動，今年春分3月20日12:00至20:00，出示具有標記「#春陽茶事」的社群動態，並追蹤春陽茶事社群，即可獲得全品項買一送一優惠喲！
春陽茶事以台灣茶葉為基礎，發展出多樣且豐富的手搖飲品項，深受消費者喜愛，其中烏龍系列飲品更為熱賣，嚴選南投鹿谷烏龍茶，琥珀茶湯帶點焙火香氣醇厚不澀口；另外業者也透露，人氣商品前五名為：檸檬蜜烏龍、黑糖珍珠鮮奶、布丁烏龍鮮奶、春陽烏龍及鳳梨蜜烏龍，飲料控買一送一衝起來先從熱銷品項下手！
春陽茶事推出買一送一活動
活動時間 ：3 月 20 日（五）12:00～20:00
活動辦法 ：
現場購買並出示標記「#春陽茶事」的社群動態（Facebook貼文或限時動態 / Instagram貼文或限時動態），並追蹤春陽茶事社群，即可獲得全品項買一送一的優惠。
實行細則 ：
一人限購一組優惠品項，限同品項、容量；活動依現場排隊依序點單製作，電話自取、外送預約不在此活動優惠；活動結束時間以排隊隊伍最終消費者為最後點單名額。若品項、數量完售，敬請見諒！春陽茶事股份有限公司保留最終活動解釋權力。
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