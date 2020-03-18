2020全新「麥當勞甜心卡」開賣！超狂新增「薯餅」選項，以後早餐也能用

2020 甜心卡登場啦，麥粉準備手刀搶購！麥當勞CP值超高的「甜心卡」2020年版今日起開賣，除了保留去年所有人氣品項，B區優惠新增「薯餅」選項，買Ａ送Ｂ揪人一起吃，CP值高嘗更多！

兩款全新卡面設計，超高顏值不收藏怎麼行！「2020甜心卡」即日起開賣，卡片從外觀到內容都帶來全新的感受，外觀亮黃色搭配留白設計簡約又好看，比往年的設計更流露出活潑又帶有朝氣的氛圍；卡片視覺也從橫向變更為直式；至於卡片內容除了保有去年所有人氣品項，B區優惠霸氣新增「薯餅」項目，只要早餐時段購買咖啡或奶茶，就能免費品嘗薯餅的美味，小資族快衝當勞搶購！

麥當勞「2020甜心卡」

地點：全台門市

費用：2020甜心卡39元