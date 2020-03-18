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吃冰了！COLD STONE「全品項買一送一」連續16天快衝一波
時序慢慢進入春夏的氛圍，又是吃冰的季節了！人氣冰品COLD STONE推出「全品項買一送一」的超狂優惠，連續16天不間斷，還能品嘗到2月新推出的「白雪美莓」與「紫豔佳人」，冰品控快趁優惠衝一波。
COLD STONE上月推出2款新口味，「白雪美莓」以法國草莓作為基底，搭配人氣草莓冰淇淋，再佐綿密白雪奶蓋，每一口都能嘗到香甜又帶有酸氣的滋味；「紫豔佳人」以藍莓冰淇淋混搭香奶冰淇淋，再以藍莓與派皮餅乾點綴，爽口又多層次的口感讓人一吃上癮。
即日起至3月31日，COLD STONE推出「全品項買一送一」的優惠活動，只要加入COLD STONE的LINE好友圈，並出示下圖，就能享有買一送一的資格，還能品嘗最新口味的COLD STONE！
COLD STONE「買一送一」活動
日期：即日起至3月31日
地點：全台門市
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