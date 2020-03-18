春水堂「紅豆餅」新上市！ 芋泥 抹茶＋麻糬必吃　2門市限定快衝

知名美式賣場好市多（Costco）時常推出許多高CP值的商品，特價隱藏版商品更是時常造成民眾瘋搶，先前就有網友意外發現一款「法式香蕉榛果可麗餅」，濃郁的滋味讓不少「螞蟻系」網友大推「一定會造成搶購熱潮！」近日又有一名女網友分享，賣場已推出另一款「法式莓果可麗餅」，不僅酸甜不膩口，而且用料也相當飽滿實在，讓她忍不住大推「吃起來爽度大增！」

2020-03-09 17:53