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春水堂「紅豆餅」新上市！ 芋泥 抹茶＋麻糬必吃 2門市限定快衝
紅豆餅是大朋友小朋友都會喜歡的古早味點心！現在春水堂看中「紅豆餅商機」，除了著名茶飲外，隆重推出「小春日燒」，並特製研發抹茶紅豆珍珠、金沙芋泥麻糬與花生巧克力珍珠等三種口味，濃郁雞蛋香氣的餅皮，搭配口味獨特的內餡，一口咬下馬上爆漿，令不少網友吃得津津有味、讚不絕口，紛紛在網路上推薦！
細細來介紹三款口味。抹茶紅豆珍珠小春日燒，內陷被滿滿抹茶卡士達醬與紅豆泥填滿，再配上春水堂引以為傲的黑糖珍珠與麻糬，四種合成的內餡交疊不同層次口感，迸出甜蜜新滋味；而金沙芋泥麻糬小春日燒，其芋泥是用頂級大甲芋頭蜜製而成，並搭配原本只有月餅內餡才吃得到的金沙蛋黃餡，只要吃一口，絕對會愛上這鹹甜鹹甜的綿密口感！最後的壓軸，花生巧克力小春日燒，雖然是老掉牙的口味組合了，但「舊愛還是最美」，緊密結合濃醇巧克力卡士達醬與特製花生醬，搭配黑糖珍珠與麻糬，吃起來頗有飽足感，也是許多小朋友的必點口味。
除此之外，餅皮上還可看到春水堂招牌「珍珠奶茶」印花，春水堂堅持現點現做，為了就是給顧客最好的味道，喜歡吃紅豆餅的民眾，趕緊手刀衝一波春水堂囉～不過要提醒的是，目前只有桃園藝文店以及台中市政店吃得到喔！
春水堂「小春日燒」資訊
售價：桃園藝文店75元/顆、台中市政店65元/顆
桃園藝文店
地址：桃園市桃園區同德五街67號1樓
台中市政店
地址：台中市西屯區市政路583號
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