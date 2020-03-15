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每口爽吃莓果+巧克力！CoCo「Kit Kat莓果戀人」超狂聯名新品限定登場 特定期間享現折優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／CoCo都可提供
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CoCo近日配合白色情人節，攜手備受喜愛的巧克力品牌KitKat，合作推出限定告白系新品「Kit Kat莓果戀人」，一杯搞定莓果控和巧克力控！

圖／CoCo都可提供
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全新手搖「CoCoX KitKat 莓果戀人」，以夢幻熱銷莓果系列的「莓果戀人」為基底，鮮奶融入當日手工現熬的草莓及蔓越莓，加入濃郁的芝士奶蓋，最後再撒上香脆的KitKat巧克力，讓人一口就吃得到莓果顆粒和Kitkat脆片！酸甜的莓果滋味搭配鹹香的奶蓋，再透過甜蜜的巧克力加持，升級版豐富的口感讓人幸福加倍！

這款新品已經在3/14於全台CoCo門市開賣，中杯限定、售價新台幣65元。截至3/31前只要持悠遊卡或悠遊聯名卡結賬，即可享現折10元優惠。

圖／CoCo都可提供
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不僅如此，CoCo也與媚比琳Maybelline跨界合作，在台北西門町門市、桃園大同門市、新竹竹北自強南門市，設置了「媚比琳聯名網美打卡牆」。只要在3/31以前的活動期間購買莓果飲品，就能獲得聯名杯套，而凡購買兩杯莓果系列並打卡上傳，即可獲贈一支液態唇膏，贈品皆送完為止，喜歡喝飲料的女孩們，快衝吧！

圖／CoCo都可提供
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CoCoＸKit Kat 莓果戀人

售價：65元（限中杯）

優惠：截至3/31前，持悠遊卡／悠遊聯名卡結賬可現折10元（部份門市不參與，以各門市公告為主）

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