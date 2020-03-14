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螞蟻人出動！好市多邪惡新品「綜合甜甜圈」一次集滿4種口味 網：口感像美式甜甜圈

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 FB「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」
圖／擷取自 FB「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」

好市多美式賣場近期才新推「法式莓果可麗餅」，引發搶購熱潮，最近又加碼推出集結4種口味的新品「綜合甜甜圈」，不少會員都發文分享，形容吃起來像多拿滋及Krispy Kreme等味道偏美式的甜甜圈，讓不少甜點控想要嘗鮮，也有網友直呼「好邪惡」。

有網友哀嚎，「為什麼沒有單獨口味一盒裝」。圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」
有網友哀嚎，「為什麼沒有單獨口味一盒裝」。圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

近日有網友在「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」臉書社團，推薦甜甜圈新品，表示：「好吃，吃起來像Mister Donut」。貼文一出，引起許多人好奇「會很甜嗎？」早已嘗鮮的網友留言：「好吃，我個人覺得會再回購」、「台灣終於有了」、「口感比較軟」、「偏甜但不膩，麵包的部分不會很紮實，鬆鬆的很好吃」也有人提及口感像Krispy Kreme 美式風格甜甜圈，但甜度較低，且價位合理。

「綜合甜甜圈」共有12個，分別有粉紅、巧克力、原味糖霜、彩色糖粒4種口味，售價269元。一顆只要22元，讓許多人感歎：「太便宜了吧！看起來好好吃」、「想吃甜點的話，還是蠻好入手的。」

有網友留言，形容美式甜甜圈只有兩種：「很甜和非常甜」。圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」、FB「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」
有網友留言，形容美式甜甜圈只有兩種：「很甜和非常甜」。圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」FB「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」

不過，也有人持相反意見，認為甜甜圈過甜，不合口味。但有網友建議，甜甜圈一定會甜，但可以冰過再吃，不僅麵包口感依舊鬆軟，甜度還會降低，吃起來負擔相對減輕。還有網友分享，可以使用鬆餅機、熱壓吐司機等回烤，成品效果佳。

喜歡嘗鮮新品的螞蟻人，今天開始下午茶或宵夜點心又有全新選擇啦，快去手刀搶一個品嘗甜蜜的滋味吧！

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