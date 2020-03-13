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老虎堂「芝士奶霜系列」新口味！超濃醇起司奶霜必喝 加碼「買一送一」1日限定
芝士控準備喝起來！黑糖珍奶元老「老虎堂」推出超夯芝士系列新口味，超濃芝士厚奶霜搭配香醇回甘的茶飲，絕對每一口都能感受到醇厚的風味！同時為了慶祝白色情人節，一日限定買一送一衝一波。
老虎堂「老虎芝士奶霜全系列飲品」全新登場，四種口味包括「老虎芝士波霸鮮奶」、「老虎芝士黑金米香烏龍」、「老虎芝士復刻春光紅茶」、「老虎芝士醇綠茶」，不惜成本選用紐西蘭安佳奶油乳酪，融合芝士乳酪的濃郁醇厚，層次豐富的口感一喝上癮。
慶祝新品上市，老虎堂選在3月14日白色情人節祭出限時買一送一的活動，當日至老虎堂門市購買老虎芝士奶霜全系列飲品，可享買一送一優惠，限同品項，每人限購兩組。 現在就揪伴喝一波醇厚的飲品度過浪漫情人節。
老虎堂白色情人節買一送一活動
時間：3月14日
地點：老虎堂門市
活動辦法：購買「老虎芝士奶霜全系列飲品」，可享買一送一優惠，限同品項，每人限購兩組。活動細節請以門市公告為準。本公司保有活動最終解釋權。
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