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忍不住狂嗑的魔性甜點！日式厚鬆餅夯店新推「爆漿珍珠泡芙」 Q彈波霸+脆皮口感太爽啦
曾憑藉口味多元、外觀吸睛的日式厚鬆餅，躍升排隊名店的「王子神谷」，2月底推出2款泡芙新品「草莓菠蘿泡芙」、「波霸菠蘿泡芙」後，再度引爆搶購風潮！
菠蘿泡芙內被塞入滿滿的卡士達，上層還鋪了Q彈波霸，大口咬下不僅可以吃到脆口的外皮，隨之還能感受內餡及珍珠的爆漿感，超過癮的口感成為許多人的甜點必吃！而草莓控也不能錯過期間限定的「草莓菠蘿泡芙」，黑糖珍珠換成新鮮草莓後，搭配香草卡士達形成的酸甜滋味，更加讓人少女心爆發！
除了日式菠蘿泡芙，如果喜歡一口入嘴，可以選擇相對更小巧的小泡芙，共有原味、抹茶、巧克力3款口味。據店員推薦，冷凍之後還可以體驗冰淇淋的口感，甜點瞬間變身美味冰品。
王子神谷在台南安平擁有旗艦店，近年也火速展店至台北、台中，上週剛開始試營運的基隆店也馬上吸引了大批人潮，可見這家甜點店的高人氣。除了已上市的甜食，台南總店店家也在官方社群透露，草莓季結束後將會推出「金沙芋泥口味」，鹹蛋黃加芋泥超人氣組合也太讓人期待啦！
王子神谷安平旗艦總店
地址：台南市安平區安北路160號
時間：12:00-18:00(週三、週四公休)
電話：06-3912322
延伸閱讀：
．一小時內秒殺！台南「爆漿夾餡甜甜圈」雙巨頭 超狂限量甜點手刀搶才吃得到
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