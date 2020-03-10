免費幫你加料珍珠！春陽茶事聯名「飛燕鴛鴦奶茶、飛燕花生奶茶」新品將上市 奶茶+煉乳超強古早味
春陽茶事去年曾與蜷尾家聯名限量「抹茶啵棒」，冰棒與手搖的結合引起超高話題性，而今年選擇聯手50年老字號的「飛燕煉乳」，推出特色新品「飛燕鴛鴦奶茶」與「飛燕花生奶茶」，讓大家體驗滿滿的古早味！
近年以茶聞名的春陽茶事，這次與在地品牌飛燕牌煉乳，透過不敗口味的茶飲，搭配經典煉乳，一起打造最新飲品。「飛燕鴛鴦奶茶」主打透過紅茶與煉乳完美調和，加入口感微苦的濃縮咖啡後，重現奶香與咖啡組合的濃郁風味。「飛燕花生奶茶」則由嚴選花生製成的飛燕牌花生煉乳，調入小農直送的鮮奶與蜜香紅茶，讓大家入口就能感受鹹甜的多層滋味。
聯名飲品於3/13起，就能在全台春陽茶事門市購入，而購買期間限定的飲品，還可免費添加珍珠乙份！趕快帶著家中長輩，一起去嘗鮮超人氣的配料融入傳統口感後的全新滋味吧！
春陽茶事X飛燕煉乳聯名新品
販售日期：3/13正式開賣
販售地點：全台春陽茶事門市
售價：中杯500ml/新台幣55元
優惠：購買期間限定飲品「飛燕鴛鴦奶茶」與「飛燕花生奶茶」，可免費加料珍珠一份
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