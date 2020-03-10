夢幻酸甜系飲品！天仁喫茶趣新推「青檸蘋香烏龍茶、氣泡飲」 限定優惠別錯過

專屬飲料控的好消息！3月各大手搖品牌的春季新款真是數不盡，追求健康天然的天仁喫茶趣ToGo，這次全新推出2款「青檸蘋香烏龍系列」限定飲品，即日起到4/30為止都能嘗鮮酸甜新滋味！

青檸蘋香烏龍。圖／天仁喫茶趣提供

天仁喫茶趣主打100%採用新鮮水果，本次以台灣四季烏龍茶為基底，結合清新檸檬及蘋果手工熬煮「青檸蘋香果蜜」，推出「青檸蘋香烏龍」及「青檸蘋香氣紛樂」。2大新品都能實際吃到果肉顆粒，而「青檸蘋香烏龍」還加入「青檸皮」與清新的烏龍茶相互加持，超適合用餐後解膩。

青檸蘋香氣紛樂。圖／天仁喫茶趣提供

而以茶飲聞名的天仁喫茶趣，本次意外推出另一款「青檸蘋香氣紛樂」。透過真材實料的果蜜製作的果物氣泡冷飲，漂浮的氣泡融入手作茶，冰涼爽口的感覺太療癒！截至4/30為止都能分別以特價60元及70元，購入特色新品烏龍茶及氣泡茶飲，喜歡的朋友千萬別錯過這波嘗鮮優惠囉！

天仁喫茶趣ToGo期間限定嘗鮮價

地點：全台天仁喫茶趣ToGo門市

日期：即日起-4/30（四）

售價：

青檸蘋香烏龍 (M)特價60元(原價70元)；(L)特價 70元(原價80元)

冰青檸蘋香氣紛樂 (M)特價70元(原價80元)；(L)特價 90元(原價100元)

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