24小時都能喝到珍煮丹！首款「黑糖鮮奶茶」獨家變身盒裝飲料 限定超商上市快搶喝

芝麻系列新品才正式上市，手搖飲品牌珍煮丹又釋出好消息，這次將攜手便利商店著名品牌泰山《茶攤一條街》，推出「黑糖鮮奶茶」，讓喜歡黑糖風味的飲料控們，全天候都能買到這款新品！

《茶攤一條街》黑糖鮮奶茶包裝以手繪街景為設計理念，素描風的街景也超可愛。圖／珍煮丹提供

以黑糖系列打出知名度的珍煮丹，嚴選祖傳黑糖並融入鮮奶，為《茶攤一條街》新鮮屋系列中首度加入鮮奶的品項，標榜整體乳含量達50%。透過盒裝飲料面世的黑糖鮮奶茶，經研發後主打成功鎖住黑糖香氣，讓大家入口能夠一次體驗醇厚的奶茶香及黑糖滋味。

若成功蒐集全系列，據說可以看見一幅完整的飲料街景面貌。圖／珍煮丹提供

珍煮丹之前曾在全家便利商店，獨家販賣品牌首創的「黑糖珍奶甜筒」，當時一推出就引爆搶購熱潮。這次再度看準超商通路，3/11起於全台全家便利商店、OK超商、萊爾富門市皆能購入「黑糖鮮奶茶」，而3/17起全聯福利中心也會正式上架。強強卡司組合的成品一盒售價新台幣35元，明天起趕快衝一波24小時不打烊的超商，準備嘗鮮啦！

珍煮丹X泰山茶攤一條街「黑糖鮮奶茶」

販售地點：

全台全家便利商店、OK超商、萊爾富（3/11起）

全聯福利中心（3/17起）

售價：新台幣35元

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