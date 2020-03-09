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芝麻控必喝的網美系新品！珍煮丹推芝麻系列「米香擂茶鮮奶、茉香奶綠芋圓」 潑墨漸層好療癒
台灣手搖飲市場競爭激烈，精美的外型也是各品牌吸引顧客的關鍵要素之一。「珍煮丹」近期就推出全新網美系飲品，運用今年時尚色系結合在地食材，打造2款視覺搶眼且味道濃郁的「芝麻系列冷飲」，今起（3/9）正式開賣！
首款「米香擂擂」充分展現台式風情，以客家擂茶融入小農鮮奶，搭配芝麻香緹鮮奶油，最後撒上古早味零嘴「米香」，一口就能體驗醇厚及爽脆交疊的風味。
而「茉香圓圓」則以茉莉花茶及鮮奶為基底，加入綿密的芝麻香緹後，不僅有滑順口感，還吃得到雙色小芋圓的Q彈顆粒，芝麻控絕對不能錯過！
最重要的是，米白、灰色營造的潑墨漸層花紋，形成手搖品界最強視覺，勢必再度掀起IG打卡熱潮，看來今晚就要去搶喝這波春季新品才行啦！
珍煮丹芝麻系列新品
販售期間：3/9起，全台珍煮丹門市限定開賣
售價：米香擂擂(M)一般門市80元/百貨門市85元；茉香圓圓(M)一般門市65元/百貨門市70元
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