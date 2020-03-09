芝麻控必喝的網美系新品！珍煮丹推芝麻系列「米香擂茶鮮奶、茉香奶綠芋圓」 潑墨漸層好療癒

台灣手搖飲市場競爭激烈，精美的外型也是各品牌吸引顧客的關鍵要素之一。「珍煮丹」近期就推出全新網美系飲品，運用今年時尚色系結合在地食材，打造2款視覺搶眼且味道濃郁的「芝麻系列冷飲」，今起（3/9）正式開賣！

圖／珍煮丹提供

首款「米香擂擂」充分展現台式風情，以客家擂茶融入小農鮮奶，搭配芝麻香緹鮮奶油，最後撒上古早味零嘴「米香」，一口就能體驗醇厚及爽脆交疊的風味。

「米香擂擂」主打透過芝麻香緹結合醇厚擂茶鮮奶，最後還能吃得到傳統米香，多層次的口感再搭配花紋。圖／珍煮丹提供

而「茉香圓圓」則以茉莉花茶及鮮奶為基底，加入綿密的芝麻香緹後，不僅有滑順口感，還吃得到雙色小芋圓的Q彈顆粒，芝麻控絕對不能錯過！

「茉香圓圓」採用芝麻香緹融合香醇茉香奶綠，還加入2款超人氣配料小芋圓。圖／珍煮丹提供

最重要的是，米白、灰色營造的潑墨漸層花紋，形成手搖品界最強視覺，勢必再度掀起IG打卡熱潮，看來今晚就要去搶喝這波春季新品才行啦！

圖／珍煮丹提供

珍煮丹芝麻系列新品

販售期間：3/9起，全台珍煮丹門市限定開賣

售價：米香擂擂(M)一般門市80元/百貨門市85元；茉香圓圓(M)一般門市65元/百貨門市70元

延伸閱讀：

．草莓控最後衝刺！迷客夏2款新品「草莓庫莉鮮奶、綠茶」即將開賣 加碼療癒色系櫻花杯

．粉色漸層太夢幻！研果室告白系手搖「草莓牛奶」重磅回歸 精美外瓶欠收藏、還有浪漫專屬情話