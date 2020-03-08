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每顆都吃得到草莓！嘉義手作大福名店「大王千金」快閃中山 大排長龍也要吃一波
甜點控們注意，來自嘉義的人氣手作大福品牌「大王千金」出沒台北啦！趁著草莓季漸漸來到尾聲，限定必吃的當然就是草莓大福。軟嫩的麻糬外皮包裹芋頭、牛奶、抹茶、紅豆等餡料，四種款式皆有不同風味，綿密的內餡再搭配整顆大湖草莓，一口就能吃到酸甜滋味的大福也太幸福！
除了人氣最旺的當季鮮果大福，現場同時販售米大福系列及多種口味的日式豆大福，每顆大福份量十足，累積了不少忠實粉絲。
「大王千金」經常到不同區域快閃，3月選擇設在誠品南西店門外，讓台北人只要出動到捷運中山站，從1號出口出去走幾步就能吃到最強甜食啦！而這個好消息早已有許多人有所耳聞，才剛開始擺攤，攤位前就常常大排長龍。快閃櫃位截至3/25都能吃到，喜歡的朋友記得趁早出發啦！
大王千金快閃
地址：台北誠品南西店門口旁
販售期間：即日起-3/25
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