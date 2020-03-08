每顆都吃得到草莓！嘉義手作大福名店「大王千金」快閃中山 大排長龍也要吃一波

甜點控們注意，來自嘉義的人氣手作大福品牌「大王千金」出沒台北啦！趁著草莓季漸漸來到尾聲，限定必吃的當然就是草莓大福。軟嫩的麻糬外皮包裹芋頭、牛奶、抹茶、紅豆等餡料，四種款式皆有不同風味，綿密的內餡再搭配整顆大湖草莓，一口就能吃到酸甜滋味的大福也太幸福！

美食部落客親自試吃後，認為牛奶大福味道香濃、抹茶口味經典但微苦，而紅豆還吃得到紅豆顆粒！圖／IG@r9foodie_授權

除了人氣最旺的當季鮮果大福，現場同時販售米大福系列及多種口味的日式豆大福，每顆大福份量十足，累積了不少忠實粉絲。

圖／擷取自大王千金FB粉專

「大王千金」經常到不同區域快閃，3月選擇設在誠品南西店門外，讓台北人只要出動到捷運中山站，從1號出口出去走幾步就能吃到最強甜食啦！而這個好消息早已有許多人有所耳聞，才剛開始擺攤，攤位前就常常大排長龍。快閃櫃位截至3/25都能吃到，喜歡的朋友記得趁早出發啦！

圖／擷取自大王千金FB粉專

大王千金快閃

地址：台北誠品南西店門口旁

販售期間：即日起-3/25

延伸閱讀：

．草莓控最後衝刺！迷客夏2款新品「草莓庫莉鮮奶、綠茶」即將開賣 加碼療癒色系櫻花杯

．粉色漸層太夢幻！研果室告白系手搖「草莓牛奶」重磅回歸 精美外瓶欠收藏、還有浪漫專屬情話