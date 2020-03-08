草莓控最後衝刺！迷客夏2款新品「草莓庫莉鮮奶、綠茶」即將開賣 加碼療癒色系櫻花杯

草莓控們又有新品嘗鮮！迷客夏即將新推2款手搖「草莓庫莉鮮奶」及「草莓庫莉翡綠」，粉白的夢幻外觀搭配草莓風味，讓喜歡喝飲料的大家可以歡樂迎接春天！

透明櫻花杯為「草莓庫莉鮮奶」限定杯身。圖／迷客夏提供

「草莓庫莉系列」主打採用苗栗大湖香水草莓，透過8道步驟，費時35分鐘才手工烹調成飲品的靈魂主角「天然草莓果漿」。而加入迷客夏自家的綠光鮮奶後，濃郁的「草莓庫莉鮮奶」即隨之完成。不僅吃得到草莓果肉的口感，搭配專屬的透明櫻花杯，漸層視覺更升華了整體享受。

另一款「草莓庫莉翡綠」，強調清爽順口，以帶有茉莉花香氣的綠茶作為基底，加入茉香茶凍，最後拌入香甜的草莓果漿，成為迷客夏春季特色手作飲料之一。

春天杯杯身下方的小瓢蟲，象徵幸運的到來，期許新的一年，一切都將順利起飛。圖／迷客夏提供

除了透明杯身，迷客夏也推出一系列限量春天杯，將櫻花、粉蝶花等多種花卉，結合純淨又清新的薄荷綠及淡粉紅，讓人單看就好療癒！兩大初春飲品將於3/10上市，在全台迷客夏門市皆可購入，可以卡好時間衝一波啦！

迷客夏草莓庫莉系列

販售期間：3/10起，全台迷客夏門市開賣

售價：

草莓庫莉鮮奶M杯70元

草莓庫莉翡綠L杯60元

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