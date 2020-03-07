粉色漸層太夢幻！研果室告白系手搖「草莓牛奶」重磅回歸 精美外瓶欠收藏、還有浪漫專屬情話

中南部人氣超高的「研果室yanguolab」以新鮮水果的飲料及網美風的裝潢設計，成為許多人IG必打卡的飲料店之一。去年推出後話題度爆表的夢幻系飲品，這次同樣趕在白色情人節前回歸囉！

圖／擷取自 研果室yanguolab粉專FB

「Berry的草莓牛奶」以新鮮特選的草莓結合鮮乳，打造出草莓香氣濃郁、具有冰沙口感的酸甜飲品，粉紅色的漸層也完美激發少女心，絕對是草莓控的最愛！

圖／阿華田的美食日記授權

作為情人節限定飲品，精美的外瓶有可愛的情侶手繪設計，而每罐的封條都有不同的撩妹金句，像是「情書是我抄的，但喜歡你是真的」、「你是我的今天，以及所有的明天」，簡直是告白神器！不僅如此，瓶罐喝完還能重複使用，美觀、環保又有專屬情話，吸引不少人收藏慾望。

圖／阿華田的美食日記授權

「Berry的草莓牛奶」甜度冰塊固定，期間限定販售，即日起至4/7為止，都能在台中及台南分店購入嘗鮮。而方形外瓶每家分店限量100瓶，售完才會販售圓瓶，不論是想要嘗鮮、收藏、還是告白，現在趕快衝一波就對啦！

Berry的草莓牛奶

販售日期：3/7-4/7

售價：新台幣89元

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