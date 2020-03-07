反香菜聯盟大崩潰！最狂咖啡新品「香菜歐蕾、拿鐵」上市 挑戰台式抹茶

春天漸漸迎來抹茶季，彰化北斗創意發想的「台式抹茶」你試過了嗎？當地咖啡業者把香菜融入飲品，推出「香菜拿鐵咖啡」與「香菜歐雷」，大膽挑戰民眾味蕾，讓大批香菜反對派紛紛崩潰表示無法接受，直呼「不要啊這是什麼東西！」、「這我真的沒辦法……」

圖／擷取自 偑巷咖啡Fong Siang CAFE

彰化縣北斗鎮的香菜（芫荽）產業盛行，像是當地肉圓的靈魂配角就是香菜。近年北斗陸續開發多款香菜特色品項，從香菜水餃、香菜拌麵，如今更延伸至咖啡飲品，由「偑巷咖啡」與「北斗香菜生產合作社-香菜先生」合作，研發推出「香菜拿鐵咖啡」及「香菜歐蕾」超狂飲品。

圖／擷取自 偑巷咖啡Fong Siang CAFE

「香菜歐雷」可以喝到獨家比例的鮮奶、奶泡及香菜汁的完美組合，而「香菜拿鐵咖啡」結合在地香菜及嚴選的阿拉比卡、哥倫比亞咖啡豆，製成白、綠、褐三色漸層，最後都會撒上香菜粉。兩款特色飲料都可調至成冷、熱風味，讓民眾可以依喜好選擇。

而這波全新的味蕾挑戰，早在網路上就已引爆點名熱潮，瘋狂在海報及文宣標註討厭香菜的網紅視網膜，看到他崩潰發文開罵的粉絲們反而覺得更為有趣，期待視網膜能和博恩等人前去挑戰。

圖／擷取自 偑巷咖啡Fong Siang CAFE

即日起到3/8為止，還特別釋出第二杯半價優惠，想要嘗鮮這2款史上最香新品的民眾，獨樂樂不如眾樂樂，趕快買一杯送朋友啦！

香菜飲品資訊

販售地點：彰化縣北斗鎮光復路128號（佩巷咖啡）

售價：「香菜歐雷」50元、「香菜拿鐵咖啡」70元（3/8為止第二杯半價促銷）

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