獨／與藍瓶齊名、舊金山人氣咖啡「Four Barrel Coffee」快閃台北　時間、地點快筆記

咖啡控快筆記！舊金山人氣咖啡館品牌、與藍瓶齊名的「Four Barrel Coffee」（四桶咖啡）即將在台北推出全球首間快閃店，連7天提供五款舊金山風味咖啡與茶飲，現場還將販售進口咖啡豆與設計師聯名商品，咖啡愛好者快記好日期，享受在台北街頭品嘗道地的舊金山風味飲品。 圖／Four Barrel Coffee官網

「Four Barrel Coffee」將於4月1日至4月7日快閃台北忠孝SOGO本館一樓圓形廣場，快閃店販售5款舊金山風味咖啡與茶飲，品項有標準舊金山黑咖啡、四桶拿鐵、Affogato阿法奇朵、台北特調香蕉、蜂蜜檸檬紅烏龍茶。除此之外，現場還有設計師聯名款TOTE提袋，MIIR隨行杯供粉絲選購。值得一提的是，台灣獨家限定Four Barrel 購物袋屆時會搭配活動免費送給台灣的消費者。

舊金山是美國第三波咖啡的發源地之一，近幾年小眾咖啡文化相當盛行，又以人氣最高、有咖啡界 Apple之稱的「藍瓶咖啡Blue Bottle」作為領頭羊，帶領舊金山從市中心到整個灣區都聚集了許多咖啡愛好者聚集。除了藍瓶咖啡外，Ritual Coffee Roasters、Four Barrel Coffee（四桶咖啡）、Sightglass Coffee也被封為咖啡四大天王之一。

「Four Barrel Coffee」是深受當地人與喜愛的排隊人氣店，更是觀光客朝聖名店之一。成立於2008年，由Ritual Coffee Roasters創始人之一自立門戶所設立咖啡廳品牌，以提供高品質的香醇咖啡走紅，目前在舊金山咖啡激戰區Massion擁有三間門市，店裝以簡約又帶有嬉皮基因元素為基底，同時注入不同形式的藝術風格，是不少文青聚集的熱門場所。

「Four Barrel Coffee」台北快閃店

地點：台北忠孝SOGO本館一樓圓形廣場

時間：4月1日至4月7日

售價：

咖啡與茶飲：標準舊金山黑咖啡100元、四桶拿鐵NT150元、Affogato阿法奇朵NT150元、台北特調香蕉NT150元、蜂蜜檸檬紅烏龍茶NT150元。

設計師聯名款：手提袋：NT1980元（特價NT1580元）、隨行杯：NT1980元（特價NT1580元） 台灣獨家Four Barrel購物袋。圖／讀者提供