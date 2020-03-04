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紅茶控等到了！ 可不可夯爆「胭脂紅茶」回歸 蜜桃香氣紅茶一喝上癮
紅茶控先尖叫！「可不可熟成紅茶」可說是近年來急速竄紅的手搖飲品牌，全台分店廣泛，是不少飲料控的首選飲品。2018推出期間限定飲品「胭脂紅茶」引發搶喝熱潮，微微苦澀的滋味令人再三回味，如今再次強勢回歸，紅茶迷總算能再次喝到懷念的蜜桃茶香了！
可不可熟成紅茶2018年推出的「胭脂紅茶」堪稱是品牌最經典代表作之一，清淡爽口的蜜桃香氣與甘甜的紅茶微苦澀滋味交疊，每一口都能喝到層次分明的茶香餘位，是飲品控念念不忘的經典人氣茶飲。可不可熟成紅茶日前宣布「胭脂紅茶」重新上架，即日起全台門市開賣，預計販售三個月的時間，飲料控2018年錯過這次千萬要把握。
另外一項好康飲料控一定要筆記，可不可熟成紅茶上月與外送平台Uber Eats合作，推出限時優惠活動，讓新舊用戶都能享有60至200元的折價優惠。如果您是Uber Eats的新用戶，即日起至 06/30 (二) 止，輸入序號「可不可200」後 7 日內，訂購可不可立即享 2 次 100 元優惠折抵！飲料控快把折價優惠序號輸入到優惠清單吧！
可不可熟成紅茶「胭脂紅茶」販售資訊
地點：全台門市 售價：
一般：35 元（中）、40 元（大）
北北基、澎湖：40 元（中）／45 元（大）
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