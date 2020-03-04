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一小時內秒殺！台南「爆漿夾餡甜甜圈」雙巨頭 超狂限量甜點手刀搶才吃得到

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
兩家限量甜甜圈的外型都圓滾滾，十分療癒。圖／<a href=吃甜甜、Perfe' Dough授權" title="兩家限量甜甜圈的外型都圓滾滾，十分療癒。圖／吃甜甜Perfe' Dough授權">
兩家限量甜甜圈的外型都圓滾滾，十分療癒。圖／吃甜甜Perfe' Dough授權

台南身為台灣美食霸主，除了有數不盡的鹹食、小吃，其實還暗藏許多網美系必吃甜食。若是專業甜點控，絕對不能錯過當地超人氣「夾餡甜甜圈」專賣店雙巨頭！這兩家堅持每日純手工現做，限量供應的甜甜圈，通常在開店一小時內就會完售，許多人專程前往都只能撲空，吃過的話只能說太幸運啦！

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圖／吃甜甜Perfe' Dough授權

🍩Perfe' Dough🍩

喜歡甜點的台南人應該對「Perfe' Dough」不陌生，近年早已成為IG洗版主角的甜甜圈專賣店，隱身於巷子樓梯上，但整體設計氛圍走英倫質感風。傳統甜甜圈夾上爆滿的內餡，一口咬下圓圓的甜點，爆漿感隨著Q彈的口感一起湧現！

店名Perfe’dough，為Perfect（完美）＋Dough （麵團）的結合，發音念法也和義大利文Perfetto（完美）相同。圖／<a href=Perfe' Dough授權" title="店名Perfe’dough，為Perfect（完美）＋Dough （麵團）的結合，發音念法也和義大利文Perfetto（完美）相同。圖／Perfe' Dough授權">
店名Perfe’dough，為Perfect（完美）＋Dough （麵團）的結合，發音念法也和義大利文Perfetto（完美）相同。圖／Perfe' Dough授權

全店只有一人製作生產，每日親自熬煮卡士達醬及果醬，一星期只在週五到週一營業，每週四晚都會事先公佈當週營業日的口味，讓顧客可以按喜好選擇。除了招牌的人氣甜甜圈，Perfe' Dough也常常開發新口味，近期搭配草莓季推出的「草莓卡朋」，可以吃得到草莓和乳酪起司的濃郁口感，而酸甜風味的「覆盆莓乳酪」也深受老饕喜愛。

圖／<a href=Perfe' Dough授權" title="圖／Perfe' Dough授權">
圖／Perfe' Dough授權

目前Perfe' Dough未開放預訂，只能現場直接購買外帶或候位內用。提醒大家，每人外帶限購3顆, 內用顆數則無限制，但會有飲料低消，營業時間也會在甜甜圈售完後提早休息。不少慕名而來的粉絲，為了成功嘗到甜蜜的滋味，都會提早排隊，開店半小時就完售的威力也太強啦！

🍩吃甜甜 Eat sweet🍩

另一家高人氣甜甜圈專賣店「吃甜甜」位於東區衛國街，如果前去會發現，其實是台精緻文青風的甜甜圈攤車。每日只營業3小時，但通常開店1小時內就會完售，讓不少顧客哀嚎去到都不一定買得到！

圖／<a href=吃甜甜授權" title="圖／吃甜甜授權">
圖／吃甜甜授權
圖／<a href=吃甜甜授權" title="圖／吃甜甜授權">
圖／吃甜甜授權

「吃甜甜」的甜甜圈內餡一樣份量爆表，濃郁又新鮮的滋味虜獲了許多甜點控的心。外層除了會撒上糖粉，也會在不同口味上搭配小甜點，像是香草卡士達口味上為化石糖、花生口味則有馬林糖。店家提醒，需要留至隔天的夾餡甜甜圈，除了記得冷藏保存，購入後若沒有打算即食，也可以先把小甜點吃掉，避免小甜點融在甜甜圈表面哦！

香草卡士達及特色「鍋煮伯爵奶茶」口味的夾餡甜甜圈，為店內人氣最高的商品。圖／<a href=吃甜甜授權" title="香草卡士達及特色「鍋煮伯爵奶茶」口味的夾餡甜甜圈，為店內人氣最高的商品。圖／吃甜甜授權">
香草卡士達及特色「鍋煮伯爵奶茶」口味的夾餡甜甜圈，為店內人氣最高的商品。圖／吃甜甜授權

每日現場會預留固定數量，若想確保吃得到也可事先預訂，但目前截至3/14的預訂竟然都已滿單也太狂！所以這邊偷偷跟大家分享個好消息，「吃甜甜」預計4/11會出現在南紡市集，想吃的人記得卡好時間衝一波呀！

圖／<a href=吃甜甜授權" title="圖／吃甜甜授權">
圖／吃甜甜授權

兩家甜甜圈最暢銷的皆為「香草卡士達口味」，相信也都有各自擁護者，但若還未嘗過台南甜甜圈雙巨頭的味道，趕快收入口袋名單，累積一些好運後出發吧！

Perfe'dough

地址：台南市南區新興路414號3樓

時間：13:00-18:00（售完提早打烊，週二三四公休）

吃甜甜

地址：台南市東區衛國街104號

時間：14:00-售完為止（週日公休）（3/17、4/1休攤一天）

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