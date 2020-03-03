等了6年！全家「抹茶紅豆霜淇淋」強勢回歸　萬丹紅豆與靜岡抹茶交疊必吃

冰友們終於等到了！全家便利商店2014年推出「抹茶紅豆霜淇淋」大受好評，時隔6年，這款超人氣口味總算回歸了，帶有微微苦味的靜岡抹茶搭配香甜的紅豆滋味，如今重返全家的消息一出令不少冰品控直呼太過癮了！ IG網友fangyu__授權" title="圖／IG網友fangyu__授權"> 圖／IG網友fangyu__授權

每個人都因為Fami霜淇淋，感受到純粹的幸福感！全家霜淇淋近幾年來推陳出新，去年陸續推出數款童年滋味的霜淇淋，包括彈珠汽水、果汁牛乳等，另外還推出大人系口味，如桂花小麥啤酒霜淇淋、金色三麥霜淇淋，都令消費者耳目一新。

時隔六年，全家便利商店將於3月5日強勢回歸經典口味「抹茶紅豆霜淇淋」，嚴選靜岡抹茶與萬丹紅豆，不僅吃得到抹茶的微苦澀滋味，同時也能嚐到順口又香甜的紅豆香氣，兩種顏色交疊宛如一支夢幻的獨角獸色系的霜淇淋，好吃又好拍！

全家「抹茶紅豆霜淇淋」預計3月5日回歸，官網屆時會公布販售門市與地址，冰友們記得查詢後再出發囉，2014年錯過的朋友們今年一定要搶吃！ IG網友e820315f授權" title="圖／IG網友e820315f授權"> 圖／IG網友e820315f授權

延伸閱讀：

．抹茶控快衝！韓系超夯吉拿圈Street Churros新推「抹茶阿啾」 冰淇淋加碼麻糬+紅豆太狂啦

．甜點聖地惠比壽、代官山要吃甚麼？ 讓鬆餅、可頌卷、霜淇淋滿足你的甜點胃