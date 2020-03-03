聽新聞
test
0:00 / 0:00
抹茶控快衝！韓系超夯吉拿圈Street Churros新推「抹茶阿啾」 冰淇淋加碼麻糬+紅豆太狂啦
抹茶控們注意了，當大家還在深陷草莓季的熱潮時，最新抹茶新品悄悄上市囉！韓國超人氣吉拿圈專賣店「Street Churros」進駐台灣後，成為許多人的必吃甜點，即使大排長龍都要成功打卡！這次新推的「抹茶紅豆麻糬阿啾」終於在2/28開賣，立馬吸引不少甜點控火速嘗鮮。
「抹茶紅豆麻糬阿啾」為Street Churros抹茶季期間限定，除了可以吃到濃郁的抹茶冰淇淋，旁邊還會附上甜滋滋的蜜紅豆與麻糬，而最強主角當然是撒上肉桂糖粉的現炸吉那圈，堪稱超神組合！
這款抹茶甜品售價129元，僅在旗艦店和天母店獨家販售，所以想要衝一波的大家，記得卡好地點，抹茶控也千萬別錯過啦！
「抹茶紅豆麻糬阿啾」販售門市：
光復旗艦店:大安區光復南路260巷24號
天母天玉店: 士林區天玉街38巷18弄6號
延伸閱讀：
．影／7-11母親節預購獨家甜點！跟著「嘴編吃吃看」 開箱超夯爆漿芋泥包、生乳捲＋冰淇淋三明治
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言