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抹茶控快衝！韓系超夯吉拿圈Street Churros新推「抹茶阿啾」 冰淇淋加碼麻糬+紅豆太狂啦

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自IG<a href=@streetchurros.taiwan" title="圖／擷取自IG@streetchurros.taiwan">
圖／擷取自IG@streetchurros.taiwan

抹茶控們注意了，當大家還在深陷草莓季的熱潮時，最新抹茶新品悄悄上市囉！韓國超人氣吉拿圈專賣店「Street Churros」進駐台灣後，成為許多人的必吃甜點，即使大排長龍都要成功打卡！這次新推的「抹茶紅豆麻糬阿啾」終於在2/28開賣，立馬吸引不少甜點控火速嘗鮮。

圖／擷取自IG<a href=@streetchurros.taiwan" title="圖／擷取自IG@streetchurros.taiwan">
圖／擷取自IG@streetchurros.taiwan

「抹茶紅豆麻糬阿啾」為Street Churros抹茶季期間限定，除了可以吃到濃郁的抹茶冰淇淋，旁邊還會附上甜滋滋的蜜紅豆與麻糬，而最強主角當然是撒上肉桂糖粉的現炸吉那圈，堪稱超神組合！

圖／擷取自IG<a href=@streetchurros.taiwan" title="圖／擷取自IG@streetchurros.taiwan">
圖／擷取自IG@streetchurros.taiwan

這款抹茶甜品售價129元，僅在旗艦店和天母店獨家販售，所以想要衝一波的大家，記得卡好地點，抹茶控也千萬別錯過啦！

「抹茶紅豆麻糬阿啾」販售門市：

光復旗艦店:大安區光復南路260巷24號

天母天玉店: 士林區天玉街38巷18弄6號

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