聽新聞
test
0:00 / 0:00
新竹超狂「7cm內餡紅豆餅」台北快閃！芋頭、鹹蛋口味必吃 地點、時間快筆記
新竹超人氣「7cm內餡紅豆燒」北上快閃啦！「青畑九號豆製所」因販售多種口味且用料實在的紅豆燒熱翻IG版面，儼然成為近一兩年新竹必吃美食之一，主打超狂7cm內餡，讓吃貨族一口咬下超過癮，這回總算北上快閃，趕緊筆記快閃地點及時間，紅豆燒控這次千萬別錯過！
紅豆燒是許多大人小孩最喜歡的下午茶點心之一，不僅口味多元，且只需銅板價就能輕鬆滿足吃貨的胃。位於竹北高鐵特區周邊的「青畑九號豆製所」販售多種口味且用料實在的紅豆燒，在IG引起網友打卡議論。「青畑九號豆製所」即日起於統一時代百貨快閃至4月22日，愛吃紅豆燒的人絕對不能錯過！
「青畑九號豆製所」販售經典紅豆、芋頭口味，不定時還會推出特殊的創意口味，例如「芋頭鹹蛋燒」混搭的鹹甜滋味。講求食材的用心與真材實料的原則，青畑九號豆製所的紅豆燒儼然成為當地人優先搶食的下午茶點心。餡料口味包羅萬象，甜食部分除了固定販售的「南國紅豆燒」、「北島牛奶燒」、「大甲芋頭燒」等，還有大人小孩都愛的「奧立奧oreo牛奶燒」口味。
除了甜食內餡，青畑九號也開發多款鹹食口味，包括「芋頭鹹蛋燒」、「青醬百菇燒」、「泡菜芝士燒」以及「榴槤芝士燒」等。IG網友指出，青醬百菇燒帶有淡淡的輕醬味與菇味，多層次口感是不少吃貨的心頭好。至於辣控則可以挑選有淡淡花椒香的「麻十七菜脯」。人氣招牌口味「芋頭鹹蛋燒」由香濃的芋頭餡料包裹鹹蛋黃的鹹甜滋味，一至兩個就能感覺到飽足感，當作正餐吃也行喲。
新竹「青畑九號豆製所」快閃店
日期：即日起至4月22日
地點：台北市信義區忠孝東路五段8號B2 （統一時代百貨）
快閃口味：北島純牛奶燒、巨無霸紅豆燒、七公分芋頭燒、大甲芋頭鹹蛋燒
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言