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草莓控吃起來！IKEA「草莓霜淇淋」新上市，一支只要20元超佛心
草莓控吃起來！IKEA冬季限定新品「草莓霜淇淋」悄悄上架了，酸酸甜甜的濃郁滋味只要銅板價20元，近期到IKEA採買傢俱的吃貨族、路過IKEA的冰友們記得買一支來嚐嚐！
IKEA每每推出新口味霜淇淋都會造成轟動，去年推出芒果口味、焦糖瑪奇朵以及香蕉霜淇淋都大受好評，這回推出濃郁草莓新口味，吃過的網友幾乎好評，表示不會有化學味道，也不會太膩！IKEA霜淇淋打個一支20元的佛系銅板價，吃兩支50元有找，快約伴一起享受冬季限定的草莓酸甜滋味吧。
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