台灣獨家限定！GODIVA「草莓巧克力霜淇淋」夢幻上市 草莓X白巧克力最強混搭必吃

草莓控的必吃清單又能加一囉！配合草莓季，GODIVA推出3款期間限定甜點，讓身在台灣的大家，可以吃到少女心爆發的「草莓巧克力霜淇淋」、「草莓香草霜淇淋」及「草莓白巧克力凍飲」！

GODIVA Chocolatier (Asia)" title="圖／擷取自 GODIVA Chocolatier (Asia)"> 圖／擷取自 GODIVA Chocolatier (Asia)

台灣獨家限定的「草莓巧克力霜淇淋」以GODIVA香草白巧克力為基底製成霜淇淋，搭配GODIVA黑巧克力，餅乾甜筒的邊緣還會圍上草莓顆粒，讓人一口就能吃到酸甜的草莓及濃郁的巧克力！而另一款「草莓白巧克力凍飲」則是讓草莓及白巧克力豆合體，打成飲料的超強組合最後還會擠上白色鮮奶油、佐以粉嫩的草莓粉及草莓顆粒，夢幻的新品讓人迫不及待想要嘗鮮！

官方一公佈新品消息，立馬引起草莓控暴動，興奮表示躍躍欲試，還有人直呼：「（看到）那支冰淇淋我不行了」、「不能只有我看到！」3款療癒系甜品皆售價新台幣200元，已於2/24正式上市，現在快到全台GODIVA門市搶先試吃吧！

延伸閱讀：

．全台獨賣！清水堂超限量「雪兔白草莓冰」可遇不可求 夢幻甜品激發少女魂

．滿滿草莓太逼人！高雄老屋化身網美系「韓系咖啡廳」 鳳山小鎮必吃夢幻草莓大餐