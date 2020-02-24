麥當勞推「牛肉堡蠟燭」超狂！漢堡皮、醃黃瓜變香氛　一起點燃保證餓到哭

聯合新聞網 / 陳信儒
圖／Golden Arches Unlimited
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麥粉快收集！麥當勞不僅受到孩童喜愛，更是許多人成長的難忘記憶，去年總部推出全新線上購物網站「Golden Arches Unlimited」，以品牌經典漢堡、薯條等品項為靈感，打造多款超萌周邊小物，包括造型T恤、帽T、芝麻造型長襪一上市就被搶翻，這回再玩創意，推出超新奇「漢堡蠟燭組合」，麥粉半夜肚子餓了就點來聞聞一解口腹之欲！

圖／Golden Arches Unlimited
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麥當勞新商品「漢堡蠟燭組合」以四盎司牛肉堡經典食材與配料作為創意開發，推出包含漢堡皮、起司、100%新鮮牛肉、洋蔥、醃黃瓜、番茄醬等6款食物香氛，超奇特的香氛商品一公佈立馬引起話題，不管是自用或作為伴手禮都超合適，更是麥粉必收藏的最新時尚小物。

有網友分享6款食物香氛可搭配使用，例如喜歡洋蔥、醃黃瓜的老饕就能同步點上2款香氛蠟燭，替室內營造出經典的麥當勞風味，光是想像就讓人食指大動，超邪惡週邊商品想必將造成搶購熱潮。目前「漢堡蠟燭組合」僅限美國販售，有興趣的麥粉現階段就只能找代購品嚐一番了！

圖／Golden Arches Unlimited
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漢堡 麥當勞 美國 伴手禮

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