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全台獨賣！清水堂超限量「雪兔白草莓冰」可遇不可求　夢幻甜品激發少女魂

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
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圖／IG@tainan_hsien授權

草莓控尖叫！草莓季當道的時期，除了吃遍粉嫩品種的各式甜品，怎麼可以錯過白色草莓？台南「清水堂」每每推出各種浮誇系列或超吸睛的冰品，就會立馬被網友IG洗版，現場也會大排長龍。繼去年底推出「巨無霸賓士鍋草莓冰」後，這次竟然開賣超狂的「雪兔白草莓冰」！

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圖／IG@money9992授權

雪兔白草莓為極為稀有的品種，如今獨家新推限量「雪兔白草莓冰」，難得的特色冰品當然每日火速完售，能夠成功吃到的人真的是走運啦！單純吃草莓可以感受到水蜜桃的口感，仔細品嘗還會有淡淡的牛奶香味，加上綿密的冰，超神組合讓人直呼好幸福！

圖／擷取自<a href=清水堂FB粉專" title="圖／擷取自清水堂FB粉專">
圖／擷取自清水堂FB粉專

由於數量非常少，一顆就要價新台幣40元，若想買到盒裝草莓也是可遇不可求，因為店家也是「有貨就賣、沒貨就沒賣」。

除了時常售罄的芋泥冰和「雪兔白草莓冰」，店內還有讓人少女心爆發的「夢幻草莓冰」。不僅可以吃到滿滿的當季草莓，上方還有一整塊布丁，再加上草莓奶蓋，最後撒上糖粉、金箔點綴，讓大家不只能夠期待味覺，視覺也整個大幅度升級！

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圖／IG@ecinaj_hihs授權

此外，店家還會在顧客等待冰品期間，送上一小碗店內經典的檸檬愛玉免費試吃，古早味的味道讓人回過神發現，清水堂可是家愛玉冰店呢！還有網友特別分享小秘訣，若剛好坐到吧台的位置，隨時會被老闆加料餵養，超狂好康快點記在心上，下次去馬上卡個最佳好位啦！

圖／擷取自<a href=清水堂FB粉專" title="圖／擷取自清水堂FB粉專">
圖／擷取自清水堂FB粉專

作為台南在地超人氣的冰店，每日人潮眾多都不會擊退大家必吃的決心。也提醒各位，清水堂每週星期二、三公休，當日只要完售就會提前打烊。若特別前往，也別忘了隨時關注粉絲團是否有公告臨時店休日，才能順利吃到心目中的冰品囉！

清水堂

地址：台南市中西區西門路一段767號

時間：平日13:00-18:00；週末12:00-18:00（公休日：週二、週三；營業日完售提早打烊）

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