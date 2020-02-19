喝完秒脫單？！東區人氣手搖店「十三月」限定玫瑰拿鐵X莓果夢幻組合 芝士奶蓋加粉紅漸層好浪漫

台灣街頭巷尾到處都有飲料店，但是手搖飲品牌其實永遠不嫌多！只要具有獨特口味結合搶眼的視覺元素，必定能吸引飲料控嘗鮮！台北東區有家文青風格的「十三月Tredecimber」，以不存在的月份為店名，開幕後就在IG爆紅，近期推出限量夢幻玫瑰飲品，加上粉紅漸層企圖撩動顧客們的少女心！

店家期間限定的「莓瑰情人」主打芝士鹹奶蓋與玫瑰的獨特搭配，基底使用純鮮乳與冷萃玫瑰的精華，調製成粉紅色的玫瑰拿鐵，再加入親自熬製的覆盆莓與草莓。一切都還沒結束！以這些為基礎，最後還會撒上雪花般的手工草莓生巧克力，讓你一杯就能體驗清甜鹹香的多層口感，建議帶曖昧對象來喝，浪漫更加分！

飽足系飲料「滿盛」。圖／十三月 Tredecimber提供

除此，十三月也有飽足系飲料「滿盛」，以海鮮丼為概念，加滿了鮭魚卵般的爆漿荔枝球、就如生魚片的Ｑ彈寒天以及愛玉凍，豐富的配料讓它迅速躍升為店內暢銷品項之一，看來肚子餓了可以來試試「飲料界的豪華海鮮丼」。

這家一次兼具嘗鮮和打卡要素的飲料店，位於捷運忠孝復興附近，喜歡的就快去朝聖一波吧！

圖／十三月 Tredecimber提供

十三月 Tredecimber

地址：台北市大安路一段51巷3號（捷運忠孝復興站附近）

時間：每日11.00-20.30

電話：02 2700 1610

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