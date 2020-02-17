「可不可熟成紅茶」200元優惠快拿！「2組優惠序號」飲料控開喝
可不可熟成紅茶近一年紅遍北台灣，獨特高CP值的茶飲深受民眾喜愛，即日起與外送平台Uber Eats合作，推出限時優惠活動，不管是舊用戶還新用戶都能拿到60-200元的折價優惠，手搖飲控這波優惠要跟緊！
可不可熟成紅茶與Uber Eats合作，即日起至02/23 (日) 止，舊用戶輸入序號「可不可60 」，訂購可不可滿 299 元即可享有60元優惠折抵；新用戶則是輸入序號「可不可200」，即日起至 06/30 (二) 止輸入後 7 日內，訂購可不可立即享 2 次 100 元優惠折抵！飲料控快把折價優惠序號輸入到優惠清單吧！
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言