星巴克「買一送一」今日下午登場！連2天買一送一，快筆記時間衝星巴克

元宵即將來臨，繼冬至後吃湯圓的習俗又回來了！今天特別為大家準備了期間限定的湯圓精選，讓不論身在台灣哪個角落、北中南的你都吃得到Q彈的湯圓，還有加碼超人氣鹹口味，趕快來看看想吃哪一家吧！

2020-02-05 14:15