一周只賣4天！台南「手工烤布蕾」現點現烤回訪率超高 全新泰奶口味上市被推爆

愛吃甜品的各位注意！台南近期有家「Yvonne Dessert Shop」專賣純手工的烤布蕾，去年10月底才正式開賣，就吸引許多外縣市的人特別前去嘗鮮，如今已是許多美食部落客心目中的獨家台南特產，更有人表示至今為止已經五訪了呢！

Yvonne dessert shop臉書粉絲團" title="除了原味（左），店家也不定時上市新口味，先前曾推出的伯爵口味（右）也備受顧客喜愛。圖／擷取自 Yvonne dessert shop臉書粉絲團"> 除了原味（左），店家也不定時上市新口味，先前曾推出的伯爵口味（右）也備受顧客喜愛。圖／擷取自 Yvonne dessert shop臉書粉絲團

這家烤布蕾主打和奶酪相似的綿密口感，除了有吃得到濃郁蛋香的經典原味，還會不定時推出新品，像近日新上市的泰奶口味，就成了IG爭相打卡的特色甜品。雞蛋的基底多了泰奶淡淡的茶香，上層灑上砂糖後當場炙燒，焦糖結合Q彈的珍珠，一口咬下去讓人直呼好療癒！

@twoboysfoods授權" title="圖／IG@twoboysfoods授權"> 圖／IG@twoboysfoods授權

「Yvonne Dessert Shop」位於中西區的海南路上，每週四到週日下午3點營業，沒有實體店面，但到場會看到一台紅金配色的行動餐車。現場每日提供兩種口味，但由於一人作業且純手工製作，當天限量的烤布蕾只要售完，就要等下個營業日囉！若想要品嘗這個甜品控也激推的甜點，記得避開週一到週三的公休日啦！

Yvonne dessert shop臉書粉絲團" title="圖／擷取自 Yvonne dessert shop臉書粉絲團"> 圖／擷取自 Yvonne dessert shop臉書粉絲團

烤布蕾行動餐車

地址：台南市中西區海安路二段315號

時間：15:00-售完為止（週一至三公休）

價位：原味60元／個、100元2個；泰奶口味 65元／個

延伸閱讀：

．草莓控暴動！全家「重乳草莓霜淇淋」甜蜜回歸 銅板價“超夯草莓甜品”期間限定

．螞蟻人暴動！日本麥當勞推「KitKat巧克力冰旋風」 限定口味未上市就狂熱