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馬鈴薯控開買！好市多上架「韓國馬鈴薯薄片」口感清爽不油膩　追劇族必吃

聯合新聞網 / 陳信儒
圖／Costco好市多 商品經驗老實說、好市多官網

追劇族買起來！韓國超夯零嘴「海太馬鈴薯薄片」其清爽不油膩的滋味深受消費者喜愛，近日台灣好市多悄悄上架，吸引不少網友分享，清爽不油膩的味道保證一吃上癮！

韓國「海太馬鈴薯薄片」主打烘焙方式製成，味道少了油膩感，帶有清爽又酥脆的口感在韓國相當受歡迎，烘焙馬鈴薯變成只有2.2mm薄的薄餅不管追劇或作為下午茶點心都超合適，如今台灣好市多悄悄上架，讓不少網友急著在網路上分享資訊，大推給口味清淡的吃貨族。

喜歡DIY的大家也有多種吃法參考，有網友表示，可於薯薄片薄片內夾個濃郁的起司增添風味，也能佐其他鹹食或奶油等配料，就會變成另外一種口味的零嘴。韓國「海太馬鈴薯薄片」好市多售價一盒約500元左右，內有60包，近日路過好市多，不妨敗一盒回家試試口味。

圖／Costco好市多 商品經驗老實說

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