馬鈴薯控開買！好市多上架「韓國馬鈴薯薄片」口感清爽不油膩　追劇族必吃

追劇族買起來！韓國超夯零嘴「海太馬鈴薯薄片」其清爽不油膩的滋味深受消費者喜愛，近日台灣好市多悄悄上架，吸引不少網友分享，清爽不油膩的味道保證一吃上癮！

韓國「海太馬鈴薯薄片」主打烘焙方式製成，味道少了油膩感，帶有清爽又酥脆的口感在韓國相當受歡迎，烘焙馬鈴薯變成只有2.2mm薄的薄餅不管追劇或作為下午茶點心都超合適，如今台灣好市多悄悄上架，讓不少網友急著在網路上分享資訊，大推給口味清淡的吃貨族。