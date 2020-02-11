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好市多超夯奶酒化身超商甜品！全家新推「貝禮詩草莓酒款系列」酷繽沙喝法快挑戰
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
好市多高人氣飲品「貝禮詩草莓奶酒」，每年重磅回歸都掀起搶購熱潮，但今年沒搶到的人也不用擔心！全家便利商店這次與貝禮詩合作，配合草莓季限量推出「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」及「貝禮詩草莓奶酒抹茶」兩款飲品，讓大家挑戰奶酒的全新喝法！
即日起到3/10為止，全家新推Let’s café貝禮詩草莓奶酒特調，不僅有熱的抹茶口味，還首度化身酷繽沙喝法，讓大家一次體驗當季草莓搭配微醺感的組合。
「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」售價60元，但2/12至2/14間，若使用全家App商品預售購買，將享有2杯優惠價100元；而「貝禮詩草莓奶酒抹茶」售價99元，即日起到2/25為止都能以嘗鮮價79元購入。
不論是草莓控、甜品控，還是喜歡挑戰新鮮組合的飲品控，未想好要選擇熱的還是冷的喝法的話，當然是兩種都嘗試啦！
全家X貝禮詩草莓奶酒系列特調
「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」
優惠：2/12-2/14使用全家App商品預售購買，2杯100元
注意事項：每日限量5,000組，活動期間每人限購2杯
「貝禮詩草莓奶酒抹茶」
優惠：2/12-2/25，特價79元
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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