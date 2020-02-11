好市多超夯奶酒化身超商甜品！全家新推「貝禮詩草莓酒款系列」酷繽沙喝法快挑戰

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

好市多高人氣飲品「貝禮詩草莓奶酒」，每年重磅回歸都掀起搶購熱潮，但今年沒搶到的人也不用擔心！全家便利商店這次與貝禮詩合作，配合草莓季限量推出「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」及「貝禮詩草莓奶酒抹茶」兩款飲品，讓大家挑戰奶酒的全新喝法！

全家便利商店打造草莓飲品新喝法，2月12日起限量推出「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」、「貝禮詩草莓奶酒抹茶」。圖／全家便利商店提供

即日起到3/10為止，全家新推Let’s café貝禮詩草莓奶酒特調，不僅有熱的抹茶口味，還首度化身酷繽沙喝法，讓大家一次體驗當季草莓搭配微醺感的組合。

全家便利商店Let’s café「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」，售價60元。圖／全家便利商店提供 全家便利商店Let’s café「貝禮詩草莓奶酒抹茶」，售價99元、2月12日至2月25日特價79元。圖／全家便利商店提供

「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」售價60元，但2/12至2/14間，若使用全家App商品預售購買，將享有2杯優惠價100元；而「貝禮詩草莓奶酒抹茶」售價99元，即日起到2/25為止都能以嘗鮮價79元購入。

不論是草莓控、甜品控，還是喜歡挑戰新鮮組合的飲品控，未想好要選擇熱的還是冷的喝法的話，當然是兩種都嘗試啦！

全家便利商店草莓季2月12日至3月10日開跑，推出Let’s café飲品、甜點、麵包、餅乾、零食、飲料等百款草莓商品。圖／全家便利商店提供

全家X貝禮詩草莓奶酒系列特調

「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」

優惠：2/12-2/14使用全家App商品預售購買，2杯100元

注意事項：每日限量5,000組，活動期間每人限購2杯

「貝禮詩草莓奶酒抹茶」

優惠：2/12-2/25，特價79元

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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