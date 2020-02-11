「角落小夥伴」排排坐太療癒！7-11蜜蜂工坊再推獨家聯名、加碼Hello Kitty風味奶茶新口味 喝個飲料被萌翻

7-11又有超Q卡通聯名啦！小七及蜜蜂工坊每每合作推出的迪士尼系列都備受喜愛，這次首次聯手角落生物，推出3款超萌造型的「牛奶花生」，還新推了2種Hello Kitty包裝的全新風味奶茶，讓飲料控直呼受不了啦！

圖／讀者提供

蜜蜂工坊首度與角落生物聯名，共有企鵝、白熊、貓3款人氣角色的圖案設計，更特別釋出嘗鮮價29元，就是蒐集一排角落小夥伴的最佳時機啦。這款飲料主打使用雲林產的花生，搭配經典蜂蜜牛奶，有粉絲形容口感有點像牛軋糖，單純喜歡這類口味的人也能考慮試試！

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而繼上個月帶著四款Hello Kitty包裝的抹茶拿鐵面世後，本次乘勝追擊，再推限定「蜂蜜蛋糕風味奶茶」、「提拉米蘇風味奶茶」。最新風味可以讓粉絲們分別品嘗到獨特蛋糕口感結合蜂蜜奶茶、提拉米蘇香氣加上蜂蜜奶茶，每個口味都各有2種圖案，目前能以第2件6折購入，吉蒂貓控出動的時間到了吧？

蜜蜂工坊獨家可愛包裝、搭配新口味的聯名飲料已在全台7-11門市上架。單件原價皆為35元，但即日起到3/10為止，都可享有獨家優惠，千萬不要錯過啦！

7-11 X 蜜蜂工坊全新聯名飲料

優惠1：角落生物「牛奶花生」3/10前特價29元

優惠2：Hello Kitty「提拉米蘇風味奶茶」、「蜂蜜蛋糕風味奶茶」（3/10前2件6折）

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