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天冷就要吃湯圓！圓滾滾+小豬模樣好療愈、還有鹹組合太欠吃 期間限定Q彈又好拍

2020-02-05 14:15聯合新聞網 編輯／葉穎樂

元宵即將來臨，繼冬至後吃湯圓的習俗又回來了！今天特別為大家準備了期間限定的湯圓精選，讓不論身在台灣哪個角落、北中南的你都吃得到Q彈的湯圓，還有加碼超人氣鹹口味，趕快來看看想吃哪一家吧！

圖／IG@money9992、@eatha.foodie授權
圖／IG@money9992@eatha.foodie授權
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1.客家自製湯圓

綜合小湯圓新台幣55元。圖／取自IG@yen.food.life
綜合小湯圓新台幣55元。圖／取自IG@yen.food.life
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台北除了有通化夜市著名的御品元冰火湯圓，其實在捷運南京復興附近，也有嫩Q的湯圓選項！滿滿一鍋的湯圓，光看就好療癒。想要吃到色彩繽紛的湯圓及芋圓組合，點「綜合小湯圓」就能一次體驗，搭配的湯底則可以從糖水、紅豆湯、花生湯中三選一，因應元宵更加適合來一碗了！

2.研果室

兩款牛奶湯圓都售價新台幣60元。圖／IG@eatha.foodie授權
兩款牛奶湯圓都售價新台幣60元。圖／IG@eatha.foodie授權
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研果室為IG新興打卡名店，每每推出的飲品賣相都非常吸睛，口感也備受好評。配合元宵節，2/1全新推出兩款湯圓飲品，分別有芝麻牛奶和花生牛奶的口味。飲料上放滿具有咬勁的小湯圓，甜度可以自由調整，若想換成熱飲也沒問題，這個天氣就是要喝爆才行！

這家飲料店在台中和台南都有分店，據說近期又會在台中復興路附近新增一家，喜歡的朋友們就能手刀嘗鮮一波啦。

圖／IG@ju0921_bonnie1220授權
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3.吳厝傳統豆花

小豬湯圓豆花一碗新台幣65元。圖／IG@money9992授權
小豬湯圓豆花一碗新台幣65元。圖／IG@money9992授權
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位於高雄旗山老街內的吳厝傳統豆花，近期推出了「小豬湯圓豆花」，浮在湯底上的小豬萌翻一大票人。搭配口感綿密的豆花，成為網路上打卡的新興主角，讓人忍不住想來一碗！總覺得若有老鼠模樣的湯圓，人氣會變得更加火爆呢！

圖／取自IG@tainan_hsien
圖／取自IG@tainan_hsien
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4.湯圓之家林森路

看過了一連串甜食，為大家加碼台中超人氣排隊湯圓。這家還有個別名叫「樂群湯圓之家」，除了甜品，最知名的就是鮮肉湯圓！白白的湯圓包著豬肉內陷，搭配調味簡單但味道優秀的雞絲麵，特別的組合讓人飽足感穩穩的！

圖／IG@twoboysfoods授權
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這個元宵，除了可以買現成湯圓自己煮，其實也可以到店家享受美味的手工湯圓！外觀可愛又好拍，期間限定大家別錯過啦，看完今晚就該衝一波了吧？

圖／IG@ju0921_bonnie1220授權
圖／IG@ju0921_bonnie1220授權
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店家資訊

1.客家自製湯圓

地址：台北市中山區遼寧街69號（捷運南京復興站3/4號出口）

時間：16:00-00:00

電話：02-27407515

2.研果室

台中勤美總店

地址：台中市西區美村路一段30號

時間：10:00-22:00

電話：04-23260836

歸仁中山店

地址：台南市歸仁區中山路二段170號

時間：平日9:00-21:00；假日10:00-20:00

電話：06-3388776

圖／IG@ju0921_bonnie1220授權
圖／IG@ju0921_bonnie1220授權
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3.吳厝傳統豆花

地址：高雄市旗山區中山路130號

時間：12:00-22:00

電話：07-6613837

4.樂群湯圓之家

地址：台中市西區林森路111號

時間：18:30~23:00(週日公休)

電話：09-35108845

　

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