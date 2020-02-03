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20公分超浮誇草莓高樓！「草莓101」期間限定　在台北西門町吃得到

2020-02-03 16:45聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

草莓季根本就是少女心噴發的最佳時機，各家都陸續推出草莓相關甜點，且一道比一道吸睛。而近期又有全新系列甜點出現了，這次直接用草莓堆成101大樓，夢幻程度讓草莓控也驚艷。

圖／擷取自 Meat Up FB粉專
圖／擷取自 Meat Up FB粉專
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位於台北西門町的「Meat Up」是IG超人氣打卡餐廳，總是不斷推出浮誇又漂亮的餐點，讓許多人都想忍不住去朝聖。配合期間限定的草莓季，自然也推出了一系列甜品，其中最受矚目的莫過於由草莓堆砌成、高達20公分的「莓好101」。

圖／擷取自 Meat Up FB粉專
圖／擷取自 Meat Up FB粉專
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這棟「草莓大樓」搭配自製鮮奶酪、草莓果醬巧克力蛋糕，再擺上一顆顆新鮮草莓後擠上鮮奶油，邪惡的組合讓喜歡草莓的人完全難以招架，直呼太厲害、超想嘗試。

「莓好101」價格為新台幣390元。圖／IG@r9foodie_授權
「莓好101」價格為新台幣390元。圖／IG@r9foodie_授權
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「人魚美莓」價格為320元。圖／IG@r9foodie_授權
「人魚美莓」價格為320元。圖／IG@r9foodie_授權
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除了超狂的草莓高樓，店內還有許多設計非常精美的餐點，像是甜甜圈夾層抹上卡士達後，搭配美人魚造型巧克力的「人魚美莓」也因夢幻組合備受喜愛。

圖／擷取自 Meat Up FB粉專
圖／擷取自 Meat Up FB粉專
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趁著草莓季節，趕快揪好友去品嘗一系列草莓甜品療癒自己吧，喜歡拍照的人也千萬不要錯過視覺滿分的成品囉！

圖／擷取自 Meat Up FB粉專
圖／擷取自 Meat Up FB粉專
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Meat Up

地址：台北市萬華區武昌街二段124-4號

時間：週一至週五11:00-22:00；六日10:00-22:00

電話：02-23314200

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草莓季巧克力果醬蛋糕西門町
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