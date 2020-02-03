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一咬下藍莓爆漿！Bake Cheese Tart 推「藍莓起司塔」濃郁藍莓酸甜滋味必吃

2020-02-03 11:37聯合新聞網 陳信儒

圖／Bake Cheese Tart
圖／Bake Cheese Tart
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日本北海道超夯起司塔專賣店「Bake Cheese Tart」2016年登台就引發騷動，濃郁順口的起司塔甜而不膩，曾創下年度狂銷2000萬個，不到2秒就可以賣出一個的紀錄。今年年初推出帶有酸酸甜甜滋味的藍莓起司塔，每一口都能吃到爆漿藍莓陷料，藍莓愛好者準備手刀衝了！
圖／Bake Cheese Tart
圖／Bake Cheese Tart
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「Bake Cheese Tart」去年底迎接草莓季回歸經典人氣口味草莓起司塔，讓不少草莓控直呼過癮，這回配合西洋情人節，推出日本賣翻天的期間限定口味藍莓起司塔，香甜順滑的起司和包裹在起司中的濃郁的藍莓醬絕對讓人一吃就上癮！「BAKE CHEESE TART」藍莓起司塔即日起開賣至3月25日止，想吃的朋友今年絕對要手刀買來吃！

「Bake Cheese Tart」經典口味原味起司塔相信不少甜點控都嚐過，獨家的「二次燒製法」讓起司塔的外皮香酥脆、內餡則呈現軟滑嫰的口感，現烤現賣讓老饕每一口都能感受到幸福的溫度。「Bake Cheese Tart」先前曾推出期間限定口味，如「京都抹茶起司塔」、「奶茶起司塔」、「焙茶起士塔」等都深受甜點控喜愛，堪稱是甜點控必吃甜點之一。

BAKE CHEESE TART藍莓塔販售地點

新光三越台北南西店 

新光三越桃園站前店

高雄漢神巨蛋店

圖／Bake Cheese Tart
圖／Bake Cheese Tart
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起司塔甜點新光三越奶茶情人節

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