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寒流發威16縣市10度以下！氣象局首發最冷的橙色燈號

滿滿草莓太逼人！高雄老屋化身網美系「韓系咖啡廳」　鳳山小鎮必吃夢幻草莓大餐

2020-01-28 11:59聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

不論天氣好壞，咖啡廳都是台灣人能悠閒休息的好去處，而高雄就有一家質感韓系咖啡廳「樹苒小鎮」，除了簡約風格非常好拍，恰逢草莓季推出的一系列草莓甜品，更是會讓喜歡吃草莓的人忍不住尖叫！

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「樹苒小鎮」位於鳳山區大東捷運站附近的窄巷內，原本只是間50年以上的老房子，但因閒置超過10年，經過改造再利用後，搭配淺色木頭桌椅及純白的裝潢，瞬間變身現代熟悉的韓國風格！

圖／IG@twoboysfoods授權
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除了經典的手沖咖啡，店內提供的夢幻草莓餐點也是甜蜜得讓人心動，像是酸甜的「草莓乳酪塔」、濃郁的「奶酒可可草莓蛋糕」、口感軟綿的「蜂蜜伯爵草莓蛋糕」等，甚至焦糖布丁上都有草莓，絕對是喜歡草莓控的天堂！據網友推薦，草莓牛奶也是必喝，完全就是草莓盛宴！

圖／IG@twoboysfoods授權
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除夕夜才剛滿一週年的「樹苒小鎮」，以樹懶為主視覺，趣味的小鎮包裝設計，十分貼近下午茶的慵懶風格。而正如廚房只有「鎮長」一人作業，速度相對有限，沒有收取服務費，因此也會建議顧客主動告知店員需求。

圖／IG@twoboysfoods授權
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不論是想要蒐集咖啡廳口袋名單，還是單純想來頓浪漫的草莓大餐，這家都可以先趕快筆記下來囉！

圖／IG@twoboysfoods授權
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樹苒小鎮Sloth Town Studio

地址：高雄市鳳山區維新路65巷14號(大東捷運站2號出口5分鐘)

電話：0903013079

營業時間：12:00-18:00（低消每人一杯飲品）

「樹苒小鎮」一年前空間改造前的模樣。圖／取自IG@slothtownstudio...
「樹苒小鎮」一年前空間改造前的模樣。圖／取自IG@slothtownstudio授權
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