板南線全新手搖飲！古早味「井益」慶開幕 連3天限時買一送一優惠

飲料控口袋名單又新增一個啦！板橋最近悄悄新開了一家「井益」寶島茶飲，專賣台灣傳統手作茶飲，目前仍在試營運期間，除了推出4大品項的第二杯半價優惠，1/31開幕時期也將釋出連3天限時限量買一送一，想嘗新口味可以筆記下來衝一波啦！

圖／井益提供 分享 facebook

「井益」寶島茶飲主打古早味系列飲品，「時光煮茶」的概念源自以前在家鄉喝過由阿嬤親自製作的甜品回憶，經過多次試茶後，希望分享熟悉的味道給大家。其中招牌「井益燒仙草」內含珍珠、小芋圓、綠豆，還會附上硬花生，增加口感。除了溫暖的熱口味，店員也強推冰的版本，感受濃郁的仙草香。

圖／井益提供 分享 facebook

為了歡慶開幕，1/31起至2/2，「井益」每日推出100組指定時段買一送一優惠，大家可以分別在午間和晚間用餐尖峰時期12:00-13:00、18:00-19:00，搶購主打飲品「井益燒仙草」、經典「懷舊珍珠奶茶」、解膩的「大青梅冬瓜」。而大家也能在目前的試賣期間，享有第二杯半價優惠，購買以上三種招牌或「楊枝甘露」。

店內招牌之一楊枝甘露。圖／井益提供 分享 facebook

全新的飲料店主色調以復古黃搭配藍色，簡約設計非常舒服，也頗有懷舊文青氛圍，非常適合打卡拍照，飲料控可以卡好時間開喝加開拍囉！

圖／井益提供 分享 facebook

試賣優惠

優惠時段：即日起-1/31 12:00-21:00

指定品項：井益燒仙草、懷舊珍珠奶茶、楊枝甘露、大青梅冬瓜

開幕買一送一優惠（限量100組）

優惠時段 : 12:00-13:00、18:00-19:00

1/31（五）：井益燒仙草

2/1（六）：懷舊珍珠奶茶

2/2（日）：大青梅冬瓜

板橋四維店

地址：新北市板橋區四維路113號

營業時間：10:00-22:00

電話：02-2255-6885

圖／井益提供 分享 facebook

延伸閱讀：

．台中新開幕必喝！在地「五星級手搖飲」 生津甘露的質感好茶

．飲料也能吃到飽？CoCo推浮誇限定「飽足系手搖」 5種超人氣配料一杯搞定