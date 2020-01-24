親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
甜點午茶
特色餐飲
美食DIY
最愛咖啡香
名人報報

台中新開幕必喝！在地「五星級手搖飲」 生津甘露的質感好茶

2020-01-24 22:02ShareLife分享生活

分享

位於台中西區熙來攘往的向上路上，【津鹿堂 】醒目優雅的經典藍色招牌遠遠便有種吸引人一探究竟的魔力，推開店門伴隨著清脆的風鈴聲，映入眼簾的是藍金相間的櫥窗設計、流線型的吧檯設計以及精緻典雅的座位，搭配牆上應景的聖誕花卉裝飾，高品質的店內氛圍從細節就能略虧一二。

分享

分享

看著牆上整齊劃一的茶桶及歷年得獎的獎章，老闆娘特地解釋道，為了推廣台灣在地好茶，【津鹿堂 】不斷研發並努力將茶葉推向海外進行國際比賽，終於看到努力開花結果，並想為現在的飲料市場注入一股活力，讓台灣好茶可以被越來越多人喝到，店名【津鹿堂 】的由來從「生津甘露、質感好茶」中截取靈感，便是乘載了這個偉大的抱負。

▲來自南投的台灣好茶從日治時期就屢屢獲獎
▲來自南投的台灣好茶從日治時期就屢屢獲獎
分享

分享

從原料選擇上就精挑細選的【津鹿堂 】，無論是堅持選用屏東在地小農的「肯啃鮮奶」、每日新鮮現採現做的食材到茶中的靈魂茶葉的嚴格篩選，步步都在替消費者把關，為的就是送上一杯原片上等好茶，讓你體會到滿滿的誠意以及台灣好茶獨有的甘韻與香甜。

分享

分享

而究竟店內有什麼超人氣招牌必點飲品呢，以下就來為你一一介紹。

分享

麝香津鹿紅茶

越是經過千錘百鍊的好茶，往往不需多加調味就能喝出茶葉本身的甘香與甜韻，這款麝香津鹿紅茶經過老闆娘苦心鑽研了一段時間終於研發成功，更獲得了俄國皇室青睞，特地被欽點為「俄國皇家紅茶」並有著「伊莎貝拉紅茶」的美名。

分享

微微透光的赭紅色，若近聞會散發出一股淡淡的果香，輕嚐一口，紅茶本身獨有的茶葉發酵香氣率先竄上舌尖，微微的澀味濃厚深韻，緊接著最特別的果香開始浮現，神似麝香葡萄的馥郁香氛，飲下後口腔內都還能體會的到剛剛的餘味裊裊，明明完全沒有多做任何調味，層次卻如此複雜且深層，被選為皇室的座上賓果真名不虛傳！若你是喜歡品嚐單品茶類的茶痴，準備拜倒在這杯神秘又優雅的麝香津鹿紅茶的石榴裙下吧～

▲迷人又夢幻的茶色比市面一般的紅寶石茶色略顯深沉，但茶香卻是優雅而端莊。
▲迷人又夢幻的茶色比市面一般的紅寶石茶色略顯深沉，但茶香卻是優雅而端莊。
分享

迷鹿青檸茶

選用來自南投的四季春烏龍茶，本身清爽芳香、生今回甘的特質讓他搭上檸檬意外的搭配，在新鮮現榨檸檬汁的調和下，兩者交融的天衣無縫，宛如兩個完全不用言語溝通且默契十足，優雅划出曼妙舞步的舞者。調製出金黃透徹的茶色閃耀動人，接著加入富含比一般植物多十倍花青素的蝶豆花進行調色修飾，最後加入一小把新鮮現採的迷迭香提升香氣，整體絢麗卻不浮誇的美感讓人一喝就愛上，喜歡酸甜相交、韻味獨特的你絕不會想錯過！

▲完美的對比色不只口感特殊爽口，連視覺也順便一同滿足。
▲完美的對比色不只口感特殊爽口，連視覺也順便一同滿足。
分享

分享

▲搭配每日新鮮現採迷迭香，搭配夢幻的紫色蝶豆花，彷彿經歷了一場華麗又刺激的冒險。
▲搭配每日新鮮現採迷迭香，搭配夢幻的紫色蝶豆花，彷彿經歷了一場華麗又刺激的冒險。
分享

芋香米鹿拿鐵

常常喝到的芋頭西米露在【津鹿堂 】的巧手下搖身一變變為極具特色的特殊飲品，選用大甲新鮮芋頭當天現蒸打泥，並加入特製冷萃紅茶與鮮奶均勻調和，褐色的茶身搭配芋頭的淡紫色有種衝突但不突兀的另類美感，最後加入西米露進行最後潤飾。

分享

在這杯芋香米鹿拿鐵中可以喝到兩組絕配搭檔的跨界組合：從芋頭西米露到紅茶拿鐵，兩者單品的份量拿捏恰到好處，芋泥的泥狀口感在與紅茶拿鐵交融後，各自的甜香完美融合，最後在加上西米露，不亞於珍珠的Q彈的口感，整體口感豐富且滿足，不但沒有喧賓奪主的拉扯，各自堅守崗位並發揮相應功能，讓整體口感滑順、完整，就像四塊拼圖完整的拼再一起，呈現出一幅幸福的畫面，喜歡Q彈有嚼勁又有飽足感的你一定會愛上！

分享

黑玉津鹿拿鐵

近來人氣超旺的黑糖系列在津鹿堂也找的到！除了嚴選天然好茶，黑糖這個重要原料【津鹿堂 】也是親身力為，以自熬黑糖杜絕外面摻了水濃度不純的假黑糖，杯緣裹上自熬黑糖後，深棕熱的渾厚色澤優雅纏繞於內，搭配來自屏東小農的肯啃鮮奶與冷萃後的特製紅茶，倒入後整體茶色漸層分明，資深黑糖控光看製作過程都已心動不已，最後加入超人氣的珍珠波霸，無論是香氣、口感、滿足度都深深的擄獲了你的心！

分享

分享

老薑凍頂烏龍

這杯限定熱飲的老薑凍頂烏龍同樣大有來頭，嚴選獲得2019比利時布魯塞爾國際美食風味獎2星凍頂烏龍經過現場沖泡後加入當日現場磨老薑，在點選這杯飲品後，老闆娘便化身泡茶師傅，親自在茶几上倒出與玫瑰乾燥花相互混合的茶葉，接著沖入滾沸的熱水，剎那香氣瀰漫、茶香四溢，經過1分鐘的燜茶後，老闆娘熟稔的倒出紅寶石般晶瑩剔透又帶點酒紅色澤的茶湯，經過輕烘培後的阿里山青心烏龍散發出淡淡的清新花香與特殊的岩韻風味，搭配新鮮現磨的老薑進行調和，茶香與淡淡的薑味達到完美比例的調和。

分享

分享

▲清澈無雜質的茶湯傾洩而出，剎那香氣瞬間席捲整個櫃台，天冷時來上一杯真是幸福的享...
▲清澈無雜質的茶湯傾洩而出，剎那香氣瞬間席捲整個櫃台，天冷時來上一杯真是幸福的享受。
分享

在最近早晚溫差大的天氣裡很適合來上一杯，不僅喝了暖了胃，同時也暖心，喜歡溫和帶點微嗆風味的你一定會喜歡這款清新小品。

▲均勻且渾厚的茶色一口飲下後，成熟且獨特的韻味在口中漸漸蔓延，搭配薑黃的混合調味...
▲均勻且渾厚的茶色一口飲下後，成熟且獨特的韻味在口中漸漸蔓延，搭配薑黃的混合調味，口感更加溫暖。
分享

【津鹿堂 】在現今手搖茶林立的飲茶生態裡默默耕耘一塊專屬台灣茶的天地，在各式當天現採、現磨嚴選的食材佐料中跟台灣茶不停做混合與嘗試，推出一款款創新且匠心獨具的特色飲品，為的就是能讓現在飲茶的大眾驚覺原來台灣茶能做出這種跨界混搭並有著耐人尋味的風味與感動。

分享

分享

若你也喜歡台灣這塊土地上專有且盛產的名茶、喜歡在傳統上積極做出改變並極具特色的風味飲品，那麼歡迎你推開【津鹿堂 】的店門，點杯你中意的飲品，一起品出台灣專屬風味的美好。

分享

【津鹿堂鮮萃茶鋪】菜單

分享

分享

【津鹿堂鮮萃茶鋪】

地址：台中市向上路一段27-12號

電話：04 2301 9828

營業時間：平日上午10:00 - 下午7:00 假日上午11:00 - 下午6:00

均消價位：$40~$80

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：http://bit.ly/36JgZNW


想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

拿鐵蝶豆花阿里山

延伸閱讀

如圖書館檢索書號 茶改場推3種台灣茶風味輪

太有才！用啤酒架裝手搖飲 網讚爆：方便好用不...

如圖書館檢索書號 茶改場推台灣茶「茶風味輪」...

台灣機場紅茶太驚艷！好喝到乃木坂46想代言

ShareLife分享生活

充滿活力與熱情的寶島台灣，不論風景、人文、美食、生活，總是有好吃好玩的新鮮事，假期就跟著「ShareLife台灣旅行趣」走訪絕美秘境，踩點熱門夯景，掌握最新觀光資訊，讓台灣旅行趣，帶你去旅行！
WEB：台灣旅行趣官網

相關新聞

芋頭控快喝！ CoCo「芋」見幸福系列增量上市

2020-01-21 15:29

麻古茶坊「芝芝草莓果粒」新口味！每一口都有大塊草莓，17家門市搶先上市

2020-01-16 17:35

最夯本土特色茶飲回歸！小農直送X鮮茶道季節限定「橘香烏龍」 2杯特價88元

2020-01-14 17:41

永和人喝起來！網美打卡必備夢幻手搖「舒油頭」插旗樂華夜市 連四天推高人氣品項買1送1

2020-01-14 12:35

飲料也能吃到飽？CoCo推浮誇限定「飽足系手搖」 5種超人氣配料一杯搞定

2020-01-10 11:01

吃得到QQ小麻糬的芋泥蛋糕！金帛手製「芋香蛋糕盒」綿密芋泥咬下去還有Ｑ彈麻糬

2020-01-06 13:28

2020年第一波「星巴克買一送一」來了！星巴克「全品項買一送一」限時2天快筆記

2020-01-06 12:27

「世上最好吃的冰淇淋」Bassetts來了！漢來海港吃到飽

2019-12-27 17:03

部落客帶路吃！秒殺浮誇系草莓可頌 芋泥加草莓蛋糕超欠吃

2019-12-25 15:29

草莓要滿出來了！好市多「巨無霸草莓卡士達塔」爆量草莓，總重1600公克可吃3天

2019-12-23 21:36

餡料滿載! 網購人氣「微甜室」草莓蛋糕、芋頭戚風開訂

2019-12-19 16:01

好市多「黃金流沙乳酪塔」新品爆紅！夾心鹹蛋黃流沙＋3種吃法超邪惡

2019-12-19 10:36

鋪滿大顆草莓199蛋糕IG爆紅 新北板橋「果汁媽粉條爸」又來啦

2019-12-13 17:07

爆漿草莓餡！日本超人氣Bake Cheese Tart推「草莓甜心起司塔」酸甜滋味必吃

2019-12-12 22:06

珍珠傾瀉而出！「厚厚一片」超欠吃療癒美食　加碼推出「章魚燒」新口味

2019-12-06 16:31

草莓季／整顆跳出的Juicy草莓大福 冬日再現台北大稻埕老店

2019-12-03 12:25

珍煮丹再跨界！超狂「黑糖珍奶甜筒」12月4日全家獨賣

2019-12-02 14:24

黑色購物節＋聖誕季 COLD STONE限時買1送1

2019-11-27 13:20

超狂！7倍大「巨無霸多多」來了　700ml多多綠、珍奶全台５門市限定

2019-11-18 14:48

IKEA霜淇淋「焦糖瑪奇朵」新口味！加碼推炸魚薯條，獨家IKEA敦北店限定

2019-11-17 12:22

巨無霸珍奶台灣喝得到了！ 全台獨家首創家庭號「5公升珍奶」 加碼30分鐘喝完獎金五百元

2019-11-15 12:03

韓國輸了爽喝一波！３家手搖飲推「買一送一、全品項88折、免費升級大杯」

2019-11-13 15:39

台中珍奶節冠軍！ 黑沃咖啡上癮級「黑糖黑玉拿鐵」招牌必點

2019-11-11 15:37

抹茶控衝了！全家新品「抹茶舒芙蕾布丁」綿密口感＋柔滑抹茶布丁超欠吃

2019-11-06 17:34

星巴克粉開喝！星巴克最強「太妃核果風味那堤」回歸了　同步上架薄荷風味摩卡咖啡

2019-11-05 15:46

草莓控手刀衝啦！ 士林最搶手「宣原草莓蛋糕」要開賣了 早起排隊也要吃到

2019-11-05 15:31

珍奶控喝到爽！ ５公升巨大珍奶霸氣登場 足足比一般珍奶大八倍

2019-11-01 11:05

維大力也有奶茶！加碼推新品「蘋果汽水、白葡萄氣水」甜甜水果風味汽水控必喝

2019-10-30 12:12

「可頌浪潮」 經典美味，豈止酥脆！

2019-10-25 16:01

萊爾富 X 伯朗咖啡推3款「伯朗咖啡麵包」！塗滿滿咖啡醬「咖啡夾心吐司」超欠吃

2019-10-16 18:14

裝冷飲就變色！星巴克推「變色隨行杯」超夢幻，加碼推全新飲品「南瓜風味那堤」

2019-10-14 12:33

吃滿另一個胃！台北最能撫慰人心的５大甜點

2019-10-11 15:30

1000億活性乳酸菌！養樂多推「10倍升級新版本」還能舒緩壓力、改善睡眠

2019-10-08 16:58

義美鮮奶茶新品「鮮奶綠」 來了！加碼推連續28天「第二件享6折」

2019-10-08 12:06

超狂「整盒芋泥」用湯匙大口挖著吃！IG芋頭控新聖物高雄現身

2019-10-07 17:53

一芳再去一家！ 高雄楠梓分店「說再見」 10/26結束營業

2019-10-07 13:02

芋頭控最愛！ 直衝頂呱呱喝「芋頭牛奶」 全台期間限定 快閃２家喝得到

2019-10-07 12:19

7-11新品「芋香霜淇淋」芋頭控衝了！ 加碼推連續56天「第2件享6折」

2019-10-02 23:18

喝得到整顆巨峰葡萄！麻古茶坊新品「芝芝葡萄果粒」＋厚厚一層微鹹芝士必喝

2019-10-02 11:21
看更多

熱門文章

100款「18禁玩具」陪吃飯！首間「情趣用品」餐館令人好害羞

2020-01-17 09:18

美國超夯起司蛋糕！全聯最新獨家販售「Cheesecake Factory」甜點 3種口味全台限量

2020-01-17 10:32

雞排來了！ 館長陳之漢公布北中南發雞排日

2020-01-16 20:36

影／館長蘆洲發雞排人潮爆滿 馬路車塞爆小孩也走失

2020-01-18 16:10

「Hello Kitty萬用置物籃」台灣麥當勞要上架了！Kitty粉開賣日期快筆記

2020-01-17 12:05

年前全漲價！從珍奶到鍋貼 小數點也要賺

2020-01-20 11:45

麻古茶坊「芝芝草莓果粒」新口味！每一口都有大塊草莓，17家門市搶先上市

2020-01-16 17:35

瘋搶Hello Kitty萬用置物籃 麥當勞：門市1.5小時完售

2020-01-20 12:44

彰化27年老店「阿福」除夕結束營業！改賣醬料蛋餅皮

2020-01-23 12:43

迪化街23顆牛軋糖要價1100元　網大驚：裡面有金箔？

2020-01-19 23:40

「煮 」婦救星！日本最新自動調理鍋「ツインシェフTwin Chef 」一次解決4道料理

2020-01-18 12:31

天冷想吃熱呼呼烏魚子！她微波10秒「炸成花」 口感曝光：超可怕

2020-01-16 14:25

54年的三星飛了！法國廚神餐廳被降級 舉國憤慨

2020-01-18 10:43

她買超商百元福袋抽中3900元名牌手腕包 網直呼：全賺回來

2020-01-20 20:05

驚人！迪化街23顆牛軋糖賣1100元　商業處：將調查標價

2020-01-19 23:54

起司控突然衝新北樹林！190元超濃炙燒起司牛排社群一夕爆紅

2020-01-20 19:00

中和好市多收銀檯當機 網友：看能否等到明年免年費

2020-01-16 21:35

選前嗆請全台吃雞排！他被肉搜不躲了 600份雞排領取點曝光

2020-01-19 19:56

星巴克首次與藝人合作！BTS防彈少年團X星巴克　聯名推出「我紫愛你」系列商品

2020-01-19 16:03

他半夜訂外送等90分鐘怨「都冷了」 網曝背後原因

2020-01-20 10:18

50元內吃日式好料？2大銅板價壽司名店 大排長龍超人氣

2020-01-17 20:26

好市多過年必買商品？網推「超強神物」：方便又美味

2020-01-23 11:33

全台8間「古蹟風格」星巴克　在老建築中品咖啡香，必逛「舊建築 星體驗」門市

2020-01-20 18:07

一年只賣一次！好市多兩大過年「超狂飲品」掀囤貨潮 還有網友自創夢幻喝法？

2020-01-23 16:28

免排隊吃阜杭豆漿！星宇航空貴賓室公開 全區Wi-Fi免費

2020-01-21 13:09

限量25萬個！7-11「Hello Kitty金鼠年限定萬用包」5款都萌翻　1/23限量加價購

2020-01-16 12:29

祭品文發雞排算什麼？ 他直接送整尾貴森森的酥炸石斑

2020-01-18 10:54

「穿紅衣」迎新年！ 星巴克「第二杯半價」優惠限定３天

2020-01-20 11:17

2020年第一波「星巴克買一送一」來了！星巴克「全品項買一送一」限時2天快筆記

2020-01-06 12:27

肉燥泡麵怎麼吃最讚？ 網曝內行神吃法：超銷魂

2020-01-04 12:45

給你一籮筐的米奇！7-11「迪士尼AirPods保護套、米奇魔法燈、米奇洗手機」全都想要

2020-01-13 17:38

遠東挺小農 主廚用在地食材示範4道獨門年菜

2020-01-17 10:10

遠百信義A13正式開幕 試營運三週創三大百萬紀錄

2020-01-19 12:09

這就是冠軍的味道！十大長崎蜂蜜蛋糕伴手禮出爐

2020-01-22 10:26

獨／東區又倒店！唐點小聚市民店到1月底 最後用餐送兌換券

2020-01-20 15:45

「珍煮丹」進駐全家便利商店「台鐵北店」！2款獨家限定飲品喝起來

2020-01-17 12:40

公司尾牙吃這個好心酸 網友不信：這是晚餐吧？

2020-01-14 17:35

好市多半熟麵包化身「鼠年神菜」 網暴動：有神快拜

2020-01-14 10:10

灣仔碼頭水餃回歸！睽違5年再登台 1月開賣嘗鮮價199元

2020-01-19 11:21

他意外挖到30年前蛇酒驚問「還能喝嗎？」 內行人曝超高價值

2020-01-15 21:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top