台中新開幕必喝！在地「五星級手搖飲」 生津甘露的質感好茶

分享 facebook

位於台中西區熙來攘往的向上路上，【津鹿堂 】醒目優雅的經典藍色招牌遠遠便有種吸引人一探究竟的魔力，推開店門伴隨著清脆的風鈴聲，映入眼簾的是藍金相間的櫥窗設計、流線型的吧檯設計以及精緻典雅的座位，搭配牆上應景的聖誕花卉裝飾，高品質的店內氛圍從細節就能略虧一二。

分享 facebook

分享 facebook

看著牆上整齊劃一的茶桶及歷年得獎的獎章，老闆娘特地解釋道，為了推廣台灣在地好茶，【津鹿堂 】不斷研發並努力將茶葉推向海外進行國際比賽，終於看到努力開花結果，並想為現在的飲料市場注入一股活力，讓台灣好茶可以被越來越多人喝到，店名【津鹿堂 】的由來從「生津甘露、質感好茶」中截取靈感，便是乘載了這個偉大的抱負。

▲來自南投的台灣好茶從日治時期就屢屢獲獎 分享 facebook

分享 facebook

從原料選擇上就精挑細選的【津鹿堂 】，無論是堅持選用屏東在地小農的「肯啃鮮奶」、每日新鮮現採現做的食材到茶中的靈魂茶葉的嚴格篩選，步步都在替消費者把關，為的就是送上一杯原片上等好茶，讓你體會到滿滿的誠意以及台灣好茶獨有的甘韻與香甜。

分享 facebook

分享 facebook

而究竟店內有什麼超人氣招牌必點飲品呢，以下就來為你一一介紹。

分享 facebook

麝香津鹿紅茶

越是經過千錘百鍊的好茶，往往不需多加調味就能喝出茶葉本身的甘香與甜韻，這款麝香津鹿紅茶經過老闆娘苦心鑽研了一段時間終於研發成功，更獲得了俄國皇室青睞，特地被欽點為「俄國皇家紅茶」並有著「伊莎貝拉紅茶」的美名。

分享 facebook

微微透光的赭紅色，若近聞會散發出一股淡淡的果香，輕嚐一口，紅茶本身獨有的茶葉發酵香氣率先竄上舌尖，微微的澀味濃厚深韻，緊接著最特別的果香開始浮現，神似麝香葡萄的馥郁香氛，飲下後口腔內都還能體會的到剛剛的餘味裊裊，明明完全沒有多做任何調味，層次卻如此複雜且深層，被選為皇室的座上賓果真名不虛傳！若你是喜歡品嚐單品茶類的茶痴，準備拜倒在這杯神秘又優雅的麝香津鹿紅茶的石榴裙下吧～

▲迷人又夢幻的茶色比市面一般的紅寶石茶色略顯深沉，但茶香卻是優雅而端莊。 分享 facebook

迷鹿青檸茶

選用來自南投的四季春烏龍茶，本身清爽芳香、生今回甘的特質讓他搭上檸檬意外的搭配，在新鮮現榨檸檬汁的調和下，兩者交融的天衣無縫，宛如兩個完全不用言語溝通且默契十足，優雅划出曼妙舞步的舞者。調製出金黃透徹的茶色閃耀動人，接著加入富含比一般植物多十倍花青素的蝶豆花進行調色修飾，最後加入一小把新鮮現採的迷迭香提升香氣，整體絢麗卻不浮誇的美感讓人一喝就愛上，喜歡酸甜相交、韻味獨特的你絕不會想錯過！

▲完美的對比色不只口感特殊爽口，連視覺也順便一同滿足。 分享 facebook

分享 facebook

▲搭配每日新鮮現採迷迭香，搭配夢幻的紫色蝶豆花，彷彿經歷了一場華麗又刺激的冒險。 分享 facebook

芋香米鹿拿鐵

常常喝到的芋頭西米露在【津鹿堂 】的巧手下搖身一變變為極具特色的特殊飲品，選用大甲新鮮芋頭當天現蒸打泥，並加入特製冷萃紅茶與鮮奶均勻調和，褐色的茶身搭配芋頭的淡紫色有種衝突但不突兀的另類美感，最後加入西米露進行最後潤飾。

分享 facebook

在這杯芋香米鹿拿鐵中可以喝到兩組絕配搭檔的跨界組合：從芋頭西米露到紅茶拿鐵，兩者單品的份量拿捏恰到好處，芋泥的泥狀口感在與紅茶拿鐵交融後，各自的甜香完美融合，最後在加上西米露，不亞於珍珠的Q彈的口感，整體口感豐富且滿足，不但沒有喧賓奪主的拉扯，各自堅守崗位並發揮相應功能，讓整體口感滑順、完整，就像四塊拼圖完整的拼再一起，呈現出一幅幸福的畫面，喜歡Q彈有嚼勁又有飽足感的你一定會愛上！

分享 facebook

黑玉津鹿拿鐵

近來人氣超旺的黑糖系列在津鹿堂也找的到！除了嚴選天然好茶，黑糖這個重要原料【津鹿堂 】也是親身力為，以自熬黑糖杜絕外面摻了水濃度不純的假黑糖，杯緣裹上自熬黑糖後，深棕熱的渾厚色澤優雅纏繞於內，搭配來自屏東小農的肯啃鮮奶與冷萃後的特製紅茶，倒入後整體茶色漸層分明，資深黑糖控光看製作過程都已心動不已，最後加入超人氣的珍珠波霸，無論是香氣、口感、滿足度都深深的擄獲了你的心！

分享 facebook

分享 facebook

老薑凍頂烏龍

這杯限定熱飲的老薑凍頂烏龍同樣大有來頭，嚴選獲得2019比利時布魯塞爾國際美食風味獎2星凍頂烏龍經過現場沖泡後加入當日現場磨老薑，在點選這杯飲品後，老闆娘便化身泡茶師傅，親自在茶几上倒出與玫瑰乾燥花相互混合的茶葉，接著沖入滾沸的熱水，剎那香氣瀰漫、茶香四溢，經過1分鐘的燜茶後，老闆娘熟稔的倒出紅寶石般晶瑩剔透又帶點酒紅色澤的茶湯，經過輕烘培後的阿里山青心烏龍散發出淡淡的清新花香與特殊的岩韻風味，搭配新鮮現磨的老薑進行調和，茶香與淡淡的薑味達到完美比例的調和。

分享 facebook

分享 facebook

▲清澈無雜質的茶湯傾洩而出，剎那香氣瞬間席捲整個櫃台，天冷時來上一杯真是幸福的享受。 分享 facebook

在最近早晚溫差大的天氣裡很適合來上一杯，不僅喝了暖了胃，同時也暖心，喜歡溫和帶點微嗆風味的你一定會喜歡這款清新小品。

▲均勻且渾厚的茶色一口飲下後，成熟且獨特的韻味在口中漸漸蔓延，搭配薑黃的混合調味，口感更加溫暖。 分享 facebook

【津鹿堂 】在現今手搖茶林立的飲茶生態裡默默耕耘一塊專屬台灣茶的天地，在各式當天現採、現磨嚴選的食材佐料中跟台灣茶不停做混合與嘗試，推出一款款創新且匠心獨具的特色飲品，為的就是能讓現在飲茶的大眾驚覺原來台灣茶能做出這種跨界混搭並有著耐人尋味的風味與感動。

分享 facebook

分享 facebook

若你也喜歡台灣這塊土地上專有且盛產的名茶、喜歡在傳統上積極做出改變並極具特色的風味飲品，那麼歡迎你推開【津鹿堂 】的店門，點杯你中意的飲品，一起品出台灣專屬風味的美好。

分享 facebook

【津鹿堂鮮萃茶鋪】菜單

分享 facebook

分享 facebook

【津鹿堂鮮萃茶鋪】

地址：台中市向上路一段27-12號

電話：04 2301 9828

營業時間：平日上午10:00 - 下午7:00 假日上午11:00 - 下午6:00

均消價位：$40~$80

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：http://bit.ly/36JgZNW





想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」