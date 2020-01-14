最夯本土特色茶飲回歸！小農直送X鮮茶道季節限定「橘香烏龍」 2杯特價88折

標榜「新鮮」喝茶的鮮茶道，2020帶著第一波期間限定的「橘香烏龍」回歸啦！這款茶飲去年推出後大獲好評，這次終於在1/15就能喝到，更加碼兩杯88折的優惠活動，截至3/15為止都能購買到高人氣「桶柑手搖飲料」。

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季節限定的「大橘大利」橘香烏龍，以凍頂烏龍茶為基地，特別結合了小農直送的新鮮桶柑，加上蜂蜜提香、小紫蘇點綴口感，讓喜歡鮮甜清爽的手搖控們，能夠毫無負擔地享用。原料的桶柑由來自新竹、取得產銷履歷的青農親自採摘，搭配新鮮原汁的茶飲，瞬間升級成最夯本土特色手搖。

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這款期間限定的茶飲1/15開賣，除了微風南京/墾丁店/新左營台鐵店/台東綠島店，全台門市的鮮茶道都可以買到兩杯特價88折的「橘香烏龍」，錯過這次，真的只能捶心「柑」了啦！

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鮮茶道「大橘大利」橘香烏龍

日期：2020/1/15-2020/3/15

活動規則：

1.春節期間1/24-1/29暫停優惠

2.優惠活動僅限於到店購買，外送不適用

3.加料需額外加價，不與其他優惠合併適用

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