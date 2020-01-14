永和人喝起來！網美打卡必備夢幻手搖「舒油頭」插旗樂華夜市 連四天推高人氣品項買1送1

人手一杯飲料早已是台灣人的日常，現在競爭激烈的手搖飲市場，都需要結合「好拍」、「特色主題」等元素才能更加吸引消費者。而去年5月才出現的粉嫩色系新興手搖品牌「舒油頭 Slowly,Yo」，如今為了歡慶插旗永和的第9家分店，將從1/16正式開幕起，連四日推出指定品項買一送一優惠！

圖／取自舒油頭FB粉絲團 分享 facebook

「舒油頭」的店面設計概念大膽使用搶眼的粉紅色系，融入沙龍店主題也常引起熱議。本次最新分店正式進軍新北永和，位置更卡好了永和鬧區——樂華夜市正門口，前陣子已開始試營運。而配合1/16正式開幕，首四天推出了「寶島四帥買一送一」促銷活動，每日指定飲品都不同。

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舒油頭的粉絲們依序四天將能喝到店內超夯品項：「黑糖布丁白鬍子」、「梅好番茄青奶露」、「青檸白鬍子」及「正港滿杯旺鮮果」，但要注意每人只能限購2杯哦！

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店內販售的特色飲品以台灣在地新鮮水果為主，加上具有話題性的設計及亮眼裝潢，品牌每每開幕，從試賣期間起就會湧入大批排隊人潮。雖然才創立不到一年，分店也已經火速進軍全台，未來還有宜蘭、九份、新竹、西門町等多家門市的消息。

而預計於1/25開幕的公館店就設立在陳三鼎隔壁，看來很快就會開展新一波開幕優惠。喝飲料也喜歡跟上時尚的朋友們，快卡好優惠日子，來去沙龍店喝飲料囉！

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舒油頭 永和樂華9號店

地址：新北市永和區永和路一段150號

電話：0222312366

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開幕優惠：「寶島四帥買一送一」

1/16（四）：黑糖布丁白鬍子

1/17（五）：梅好番茄青奶露

1/18（六）：正港滿杯旺鮮果

1/19（日）：青檸白鬍子

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