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2020年第一波「星巴克買一送一」來了！星巴克「全品項買一送一」限時2天快筆記

2020-01-06 12:27聯合新聞網 陳信儒

圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
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星巴克迎接2020年時推出「新年擁抱星巴克」活動，讓咖啡控享有第2杯半價的好康優惠，但促銷活動持續推出，2020年首波「全品項買一送一」優惠時間出爐了，限時兩天咖啡控快筆記！

星巴克2020年第一個「買一送一」促銷活動時間敲定了！消費者於1/9至1/10止、每天下午4點至晚上8點，凡到店購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即可享有其中一杯由星巴克招待的好康！

圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
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星巴克「星光好友分享日」

日期：2020/01/09、2020/01/10 16:00~20:00

活動內容：於指定時間內購買兩杯相同容量/風味/冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1、每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

2、折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

3、優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料、燕麥奶飲料及氮氣抹茶那堤、氮氣芙蓉花果茶、氮氣焦糖瑪奇朵、氮氣馥列白。每杯原價購買的飲料可加20元升級為燕麥奶，好友分享獲贈或半價活動優惠購買的飲料，亦可加20元升級為燕麥奶。

4、不參與活動優惠之門市包含機場門市(松山機場、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、小港國際站及機場管制區內門市)、高鐵/鐵路站內門市(青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵)、高速公路休息站區門市(中壢休息站、西湖休息站、泰安北、泰安南、南投休息站、西螺、台南東山、仁德南、仁德北)、風景區型門市(淡水雲門、漁人碼頭、洄瀾、清境、日月潭、海生館、墾丁福華)、其他門市(龍門、大英、典藏101、101 35F、漢中、板橋車站、台北時代)、車道服務及新開幕一個月內門市(麗寶鐘塔、善化陽光、鳳山建國、花蓮和平、基隆南站)等。

5、星巴克保留活動變更及調整之權利，如有變動請以星巴克網站公告為主。

星巴克高鐵咖啡松山機場淡水

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